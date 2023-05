Más Deportes

Futsal FIFA

El Ciclón cae ante Cascavel por 5 a 0

Cerro Porteño cedió su invicto ante el Cascavel de Brasil por 5 a 0, en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de futsal que se disputa en Caracas, Venezuela.

El equipo paraguayo, que previamente ya había asegurado su clasificación con dos victorias ante el Panta Walon de Perú por 3-0 y Tigres de Venezuela por 3-2, quedó en la segunda plaza y su rival en los cuartos de final será el elenco argentino del Barracas Central, que quedó segundo en el Grupo B.

El compromiso será mañana desde las 12:00 por un lugar en semifinales.



Squash

En el CIT se cumple la Copa Latina de damas

Ayer, en los campos del Club Internacional de Tenis, se puso en marcha la Copa Latina femenina de Squash 2023, que se extenderá hasta el sábado 27 de mayo.

En total son 18 atletas de 10 países del mundo quienes buscan sumar puntos para el ránking de la PSA (Asociación de Squash Profesional), además de acceder a los premios en efectivo que alcanzan un total de 6.000 dólares.

Luján Palacios y Fiorella Gatti (foto) son las paraguayas que intentarán quedarse con el título de campeón.







Fútbol femenino

El sábado y domingo los cruces de las semis

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó los juegos de ida de las semifinales del torneo Apertura de fútbol femenino 2023.

Por la ida de la categoría Primera, el sábado 27 de mayo en el Rogelio Silvino Livieres, Guaraní recibe a Olimpia (a las 16:15), mientras que el domingo 28, a las 16:15, en el CarFem, Libertad-Limpeño enfrenta a Cerro Porteño. En Sub 18, el sábado 27: Gral. Caballero vs. Cerro (en Ka’arendy, 13:30) y el domingo 28 Limpeño vs. Olimpia (CarFem, 13:30).