En ese sentido, precisó que los viajeros regresaron desde el sábado y que el operativo culminó alrededor de las 23:00 del domingo “con una cantidad impresionante de automóviles”.

"Alrededor de 60.000 vehículos fueron al interior del país y esos son los automóviles que volvieron desde el sábado”, precisó a radio Monumental 1080 AM. No obstante, indicó que no hubo mayores inconvenientes en el tránsito, pero la circulación fue lenta.

El inspector de la Caminera mencionó que amaneciendo el domingo tuvieron 80 conductores alcoholizados, de los cuales 73 se dieron en el área Central y siete en el interior del país. En todos los casos se demoraron los vehículos y tomó intervención la Fiscalía.

“Se tomó mal la fiesta de la Navidad. Tuvimos situaciones donde las personas no querían dejar sus vehículos, pero sacamos de circulación esos automóviles”, manifestó y detalló que entre los detenidos estaba el conductor de una plataforma de transporte.

Al respecto, Vargas señaló que el chofer se encontraba transportando a unos pasajeros en la zona de Estanzuela, entre ellos, niños.

"Él (conductor de una plataforma) dice que solo tomó un vasito de vino. Tenía pasajeros y estaba alcoholizado; cuando hay niños nosotros nos encargamos del traslado. Dio positivo al alcotest”, prosiguió.

El conductor deberá pagar una multa de G. 1.000.000, aproximadamente.

Desde el lunes 20 de diciembre, la Patrulla Caminera inició su Plan Operativo Fin de Año, el cual se extenderá hasta el próximo 2 de enero de 2022.