Marito: "Que Cartes se pelee solo"

Marito fue consultado acerca de las expresiones de Horacio Cartes, quien en Alto Paraná, en un discurso pronunciado ante la dirigencia colorada del Este del país, criticó el "menosprecio y maltrato" de Colorado Añetete.

“No escuché, paso, me esquivo del golpe. Yo no quiero hablar si no tengo oficialmente qué es lo que dijo el presidente, porque yo hoy ya no estoy para pelearme con nadie, ya me peleé todo lo que me tenía que pelear y hoy voy a correr del ring”, expresó.

Buscando “el espíritu de reconciliación”, Marito manifestó que no quiere ser el factor que divida a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“La condición ajena no condiciona la mía, que (Cartes) se pelee solo, en mí no va a encontrar un adversario. Yo no quiero ser un factor de división, yo dije que quería ser un factor de unión. Entonces, no quiero responder a nada que divida a la sociedad ni a nuestro partido, en mí no va a encontrar hoy respuesta”, sentenció el presidente electo.

Cartes lanzó duras críticas este viernes a los parlamentarios del Partido Colorado que consideran inconstitucional que el presidente actual jure como senador activo.

Hasta el momento existen dudas sobre el juramento del titular del Ejecutivo como senador activo para el periodo 2018-2023, ya que su dimisión no ha sido tratada por el Congreso Nacional.