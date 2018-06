Marito dice que Friedmann debe jurar en caso de que Cartes no lo haga

El próximo primer mandatario explicó que por “jurisprudencia”, la lista debe correr y el curul le corresponde al ex gobernador de Guairá.

El reglamento de la Cámara de Senadores establece que ante una baja en la lista de proclamados, ingresa el siguiente candidato titular con más votos, que sería el puesto 18 de la ANR. Entonces, si Cartes no logra jurar como senador, Rodolfo Friedmann ocuparía la banca número 45.

Por ahora, todo apunta a que Cartes no cuenta con la certeza de reunir los votos que necesita (23) en el Senado para que sea aceptada su renuncia a la Presidencia de la República. Existe una férrea resistencia entre parlamentarios de los partidos opositores y un bloque del movimiento Colorado Añetete.

La postura es de no dar cuórum ante un eventual llamado a sesión donde pueda tratarse la dimisión del mandatario.

Ante esta situación, es posible que siga como presidente hasta el 15 de agosto. No obstante, si logra que su dimisión sea aceptada por el Congreso antes del 1 de julio, día del juramento, igualmente podría no ser convocado por el presidente del Congreso, Fernando Lugo.

La misma suerte podrían correr Nicanor Duarte Frutos, por su condición de ex presidente, y Juan Afara, ex vicepresidente. En ese caso, los convocados a jurar serían Mirta Gusinky, la número 19 después de Friedmann, y José Alberto Alderete Rodríguez, número 20. No obstante, la tajante resistencia que existe contra Cartes, no se percibe contra Duarte Frutos ni contra Afara.

Cartes, Duarte Frutos y Afara fueron habilitados, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, para candidatarse y ser proclamados senadores electos, pese a que la Constitución Nacional establece en el artículo 189 que los ex presidentes deben ser senadores vitalicios y no activos.