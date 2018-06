Cartes critica el "menosprecio y maltrato" de Colorado Añetete

“Ni una ni dos ni tres personas se pueden anteponer al Partido Colorado", expresó durante una reunión con la dirigencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el Departamento de Alto Paraná, organizada por el clan Zacarías, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

En otro momento dio a entender que fueron utilizados por los disidentes para que Mario Abdo Benítez gane las elecciones generales y que luego le restaron importancia al movimiento que lidera, Honor Colorado.

"Si no les sirvió nuestro voto, por qué no dijeron que no querían estar en nuestra lista. Necesitaban de los votos", refirió el jefe del Ejecutivo.

Habló también de respetar el resultado en las urnas, haciendo referencia al debate sobre su juramento como senador.

"Hoy, todos interpretan la constitución. Hoy, vale la opinión de dos o tres personas por sobre el voto popular. Un día ustedes se van a cansar. El pueblo habla con los votos”, expresó.

Asimismo, aprovechó para criticar a los medios de prensa y habló de la necesidad de respetar las instituciones.

Cartes fue habilitado por la Corte Suprema de Justicia para pujar por una banca en la Cámara Alta y fue electo como cabeza de la lista de la ANR.

“Las grandes obras se inician en los grandes dolores. Pueden seguir agrediendo y menospreciando, pero nos van a tener al lado, trabajando por el pueblo. Hoy, las tapas de diario están por sobre las instituciones. Agarran cuatro gatos locos y te dicen qué sirve y que no. Si no sirven las instituciones, no hay democracia”, manifestó.

Hasta el momento existen dudas sobre el juramento de Horacio Cartes como senador activo para el periodo 2018-2023. El actual primer mandatario había renunciado a la Presidencia de la República para asumir una banca, pero su dimisión no ha sido tratada por el Congreso Nacional.