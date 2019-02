“Puedo pedir, estoy evaluando que el mismo presidente pueda convocar a una sesión en la Cámara de Diputados”, expresó.

Durante la sesión, los diputados podrán definir si es que se destituye o no a Sandra McLeod de la intendencia, basados en los resultados del informe elaborado por la interventora Carolina Llanes.

El mandatario también respondió a las acusaciones del cartismo que hablan de que existe una "Justicia selectiva" y persecución hacia los miembros del Movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

“Aquí no hay persecuciones, pero siempre dijimos que vamos a luchar contra los clanes familiares. Nos hemos comprometido a no acompañar esta forma de administrar la cosa pública. Como ellos en su momento trabajaron con gente de su confianza, nosotros lo hacemos”, expresó.

El presidente de la República reiteró que su Gobierno no tendrá injerencia alguna en los otros poderes. “Vamos a romper la la lógica de la subordinación”, enfatizó.

“Honor Colorado intentó el copamiento de todos los poderes del Estado. Ellos no comprenden la otra lógica. Nosotros queremos una república con poderes independientes. Esperemos que la Justicia sea justa y valiente. No quiero una Justicia al servicio del poder, no quiero jueces amigos”, expresó.

Abdo Benítez llegó a Alto Paraná para una jornada de Gobierno recorriendo varios distritos, este viernes.

Denuncian persecución

Miembros del Movimiento Honor Colorado denunciaron este jueves que existe "una Justicia selectiva", tras concretarse las imputaciones contra Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod. Piden que la Fiscalía actúe con imparcialidad y también investigue a los políticos oficialistas.

“La Justicia hoy persigue a sus eventuales adversarios políticos”, dijo el portavoz, el senador Enrique Riera.

Los denunciados por este movimiento fueron los senadores Rodolfo Friedmann y Fernando Lugo, el diputado Miguel Cuevas y la presidenta de Petropar, Patricia Samudio.

La reacción de los integrantes de Honor Colorado se dan tras la imputación de la pareja integrante del Clan Zacarías, grupo político que maneja el poder en Alto Paraná desde hace más de 17 años.

La próxima semana vence el plazo para que la interventora de Ciudad del Este, Carolina Llanes, presente su informe al Ejecutivo. El documento deberá ser estudiado por la Cámara de Diputados. Los legisladores tendrán en sus manos el destino de la intendenta Sandra McLeod.