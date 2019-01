"Estoy preparado para lo peor", dice Javier Zacarías Irún

Ante la situación, el legislador precisó que enfrentará cualquier escenario, junto con su esposa, pero que no se encuentra derrotado. “Yo estoy preparado para lo peor”, advirtió.

“Lo noticia me sorprendió, pero nosotros ya esperábamos eso con Sandra. La presión política que existe es demasiado fuerte”, expresó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El legislador mencionó que, junto con su esposa, ya estaban seguros de que una imputación se iba a dar; sin embargo, apuntó que la acusación de la Fiscalía no se trata de hechos que en un principio se “vendieron”.

Lea más: Fiscalía imputa a Javier Zacarías y Sandra McLeod

El clan Zacarías fue denunciado por producción de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, entre otros hechos punibles. Este martes, la Fiscalía imputó a Sandra McLeod y a Javier Zacarías por declaración falsa.

Al respecto, el senador mencionó que con 17 allanamientos que se realizaron en sus propiedades no encontraron absolutamente nada.

“No hay lo que se esperaba que había. No están las empresas ligadas a Zacarías Irún, no hay cuentas en el exterior, no hay empresas fantasmas, no hay empresas trabajando con instituciones públicas; se está demostrando que lo que se vendió no es cierto”, apuntó.

Presión viene del presidente Mario Abdo Benítez

El parlamentario colorado habló de una fuerte presión por parte del Ejecutivo en contra de su familia. Mencionó que existe saña y mucho odio por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quien lo responsabilizó de ejercer la presión política para que sigan los procesos investigativos en su contra.

“El presidente es el que llama a los fiscales, yo no quiero ser irresponsable en decir a quién, pero él presiona. La persecución no es solamente a Javier Zacarías sino a nuestro propio movimiento (Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes)”, refirió.

Asimismo, el senador manifestó que cuenta con informaciones de que el propio jefe de Estado es quien ordenó que él y su esposa vayan presos. “Él dijo públicamente ante sus diputados y senadores”, sostuvo.

Consultado sobre si se encuentra preparado en el eventual caso de que tenga que ir preso, Zacarías, con mucha serenidad, contestó que está preparado emocional y psicológicamente.

“Voy a asumir la responsabilidad de esta persecución, pero la persecución no dura toda la vida. Así como la vida es una rueda y un pollo al spiedo que da vueltas, también la política da vueltas. Así que estoy preparado y soy consciente”, advirtió.

El senador cuestionó que Abdo Benítez no gobierna de forma independiente e, incluso, hizo un paralelismo utilizando la figura de un partido de fútbol.

“En un partido de fútbol se puede equivocar un lado, pero el réferi tiene que ser independiente. El poder Ejecutivo puede fallar, el Legislativo puede fallar, pero el que no debe prestarse, para que haya justicia, es el Poder Judicial y el Ministerio Público”, explicó.

Renuncia de Sandra McLeod

El senador también fue consultado sobre por qué su esposa volvió a presentar su renuncia este martes ante la Junta Municipal de Ciudad del Este.

Al respecto, dijo que ella ya está cansada y harta del tema municipal, por lo que volvió a apelar a esa medida. “A ella la querían sacar, entonces presenta su renuncia y no le aceptan. Ahora otra vez presenta y se pelean todo”, remarcó.

Nota relacionada: Sandra McLeod presenta nueva renuncia a la Intendencia de CDE

El político esteño indicó que esta situación deja ver que existen muchos intereses personales en la Comuna y que, pese a que muchos políticos hablen de transparencia, la intención real es llegar a la intendencia “por la ventana”, es decir, por un conducto más fácil.