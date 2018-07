Mario Abdo: "Me voy en el 2023 y seré senador vitalicio"

“Cada vez voy a hablar menos y hacer más. Yo tengo fecha de vencimiento, me voy en el 2023, voy a ser un senador vitalicio y no buscaré la reelección, como dice la ley", expresó el presidente electo tras recibir el apoyo de las seccionales de la Capital.

Insistió en que será un factor de unidad en el país y respetará la institucionalidad de la República, uno de los puntos más cuestionados en los últimos años del Gobierno de Horacio Cartes.

"Yo voy a ser institucionalista. Sean libres de optar por el candidato que quieran. Cuando hay repartija de prebendas, distorsionamos el partido”, dijo el futuro mandatario.

El futuro titular del Ejecutivo pidió a sus correligionarios que trabajen también por la unidad del Partido Colorado y apeló al diálogo como una manera de superar las diferencias políticas.

Lea más: Marito: "Que Cartes se pelee solo"

“No puedo imponer un proyecto, creo en el debate, las imposiciones siempre han fracasado. Voy a permitir que la gente diga lo que quiere y que no nos enojemos por eso. Necesitamos liderazgos autónomos con principios. No hay vuelta atrás en este camino”, señaló.

Mario Abdo Benítez destacó el trabajo de los dirigentes políticos: “Tal vez no se comprenda la labor del dirigente partidario, que son muchas veces el paño de lágrimas de mucha gente. El dirigente no duerme. La política es una vocación de servicio”, agregó.

El presidente electo, además, dijo que durante su gestión pretende visitar las seccionales coloradas y realizar seminarios con los dirigentes. Al mismo tiempo, hizo un llamado a “honrar” los principios de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El futuro jefe de Estado habló después de un extenso silencio tras el internismo que se generó en su partido político por la insistencia de Horacio Cartes para asumir como senador activo, así como el juramento de Nicanor Duarte Frutos.