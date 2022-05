Mario Abdo dice tener pruebas de complicidad judicial con el crimen organizado

El titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez , destacó durante un acto político en Caaguazú la lucha de su Gobierno contra el crimen organizado y resaltó el operativo A Ultranza. Señaló que tuvieron récord en incautaciones de estancias, narcoavionetas y que lograron capturar a "los poderosos y no solo a los que cultivan marihuana".

“Ahora los manguruyu se están cayendo en el Paraguay y van a seguir cayendo manguruyuses más grande de lo que ustedes piensan en este país si nos defendemos los paraguayos de la mafia en el Paraguay”, señaló en su efusivo discurso.

El mandatario también sostuvo que "muchos no entienden lo que pasa en el país" y que su Gobierno no optó por el "silencio cómplice que eligieron muchos". En ese sentido, apuntó directamente sus dardos contra las autoridades judiciales.

Lea más: Mario Abdo Benítez dice que Horacio Cartes paga por silencio sobre lavado de dinero

“Muchas cosas vamos a ver en esta campaña, muchas cosas y muchas veces me preguntan por qué Marito no contó tal cosa, por qué ahora está contando muchas cosas. Yo soy un hombre institucionalista, yo hice mi parte como Poder Ejecutivo. Está documentado lo que yo hice en mi lucha contra el crimen organizado. Récord en incautación de todo, récord en incautación de activos que estaban en mano del narcotráfico y hoy están al servicio de la ciudadanía”, manifestó Abdo.

No obstante, el jefe de Estado decidió subir el tono de su alocución durante el mitín político y advirtió con presentar pruebas sobre la supuesta complicidad de otras instituciones con el crimen organizado.

“Di tiempo que funcionen, hicimos los operativos, hicimos lo que tuvimos que hacer y dejamos para que las instituciones hagan su parte. Yo no soy la Justicia, no soy la Fiscalía, yo soy el Poder Ejecutivo. Pero antes de terminar mi Gobierno, si los otros poderes –del Estado–, si los otros estamentos no actúan, yo voy a contarle al pueblo todo lo que se están callando y la complicidad de los otros poderes del Estado que hoy favorecen al crimen organizado en el Paraguay (sic)”, remarcó con fuerza.

Entérese más: Mario Abdo denuncia que diputados están "doblegados" a la mafia

Asimismo, aseguró que va a contar con detalles cada caso y que incluso va a presentar pruebas respaldatorias.

“Voy a contar uno por uno y nada de lo que diga va a ser mentira, va a ser con pruebas y con papeles para que ustedes sepan la verdad y salgamos a defender juntos al Paraguay”, finalizó su discurso en Caaguazú.

El presidente Mario Abdo Benítez acompañó al Hugo Velázquez, actual vicepresidente, quien será el precandidato colorado para la Presidencia de la República. Su rival será Santiago Peña, cuya candidatura es impulsada por Honor Colorado, movimiento liderado por Horacio Cartes.