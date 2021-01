Marina Cué: Campesinos dicen que veto fue por presión y tratan de títere a Mario Abdo

El rechazo se dio bajo el argumento de que la normativa entraba en contradicción con la Ley de Deforestación Cero.

“Nosotros hicimos un análisis y decimos que el presidente, Mario Abdo, no tiene su propia autonomía porque le condiciona el poder económico. Acá los sojeros y ganaderos no están de acuerdo con la transferencia y lastimosamente el presidente actúa como un títere”, expresó el labriego en entrevista con Monumental 1080 AM.

Acosta también mencionó que organismos no gubernamentales se manifestaron en contra de la cesión de las tierras, alegando que la zona de Marina Cué es un “santuario ecológico”, pese a que eso es mentira, ya que grandes porciones ya no son boscosas.

“Acá se atropelló nuevamente nuestro derecho y esa es nuestra conclusión. Se interrumpió esto y nosotros lamentamos mucho”, mencionó el dirigente.

Por otro lado, comentó que, tras la decisión de la Presidencia, se acordó nuevamente un diálogo con las instituciones para lograr la regularización de las tierras en cuestión.

Nueva propuesta del Indert

La presidenta del Indert, Gail González, comentó este jueves a la misma emisora radial que el Gobierno propone una alternativa ante el conflicto por estas tierras y se trata de un nuevo proyecto de ley para destinar 806 hectáreas no boscosas de la reserva Yberá a un asentamiento campesino.

“Nosotros estamos para hacer nuestra parte, en el sentido de dar la reserva en compensación a eso que el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) nos iba a transferir. Pero hay que tener en cuenta que las 1.700 hectáreas de Marina Cué, hace años tienen una fracción sin bosques. Antes sí era y "creo que en eso se basaron para rechazar”, manifestó.

Sobre el punto, afirmó que el Ejecutivo presentará el proyecto de ley ante el Congreso en estos días y, una vez que se sancione, se procederá a realizar un censo para determinar la cantidad correcta de familias que viven en el lugar.

Además, la propuesta contempla un acompañamiento de construcción de casas a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la implementación de proyectos de producción campesina a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la provisión de energía eléctrica a la comunidad por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Veto del Ejecutivo

Durante este miércoles, asesores de la presidencia anunciaron que Mario Abdo Benítez ya firmó el decreto por el cual se veta totalmente la ley que buscaba transferir al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) más de 1.700 hectáreas para convertirlas en un asentamiento.

Se trata de Marina Cué, las tierras en las que el 15 de junio de 2012, 11 campesinos y seis policías murieron en un enfrentamiento. La masacre derivó en la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República. Actualmente, las tierras son ocupadas por varias familias.

La decisión fue tomada a pesar de que el propio Abdo Benítez había festejado cuando el Congreso sancionó el proyecto de ley en diciembre pasado. Incluso, el jefe de Estado consideró que se trataba de una reivindicación histórica.