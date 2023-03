Manuelito, el niño que necesita de todos para vivir mejor

Yennifer Salinas, madre de Manuelito, está desesperada porque ya no cuenta con recursos financieros para poder solventar la estadía en Buenos Aires, peajes, medicamentos cardiológicos y comidas hiposódicas, así como también ya no puede costear el combustible que necesitan para el traslado hasta el nosocomio.

"Nosotros llegamos a Buenos Aires en auto, porque Manuelito no puede viajar ni en avión ni en colectivo", relató la madre.

El pequeño padece de una enfermedad conocida como síndrome de Shone y sigue su tratamiento en el Hospital Pediátrico Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, y solo puede moverse a bordo de un automóvil equipado con oxígeno.

Todo el dinero recaudado para la causa "prácticamente ya se fue", mencionó Yennifer y recordó que pagaron en dólares los documentos necesarios para poder ingresar con el vehículo a territorio argentino.

Durante el viaje, Manuelito sufrió una descompensación y "cuando pisamos Buenos Aires tuvimos que ingresar de urgencia al Garrahan", porque el niño sufrió una apendicitis aguda que estaba a punto de derivar en una peritonitis.

Le puede interesar: Manuelito necesita juntar G. 58 millones para quinta cirugía en Argentina

Fue sometido a una operación, por lo que la cirugía por cardiopatía congénita o deformidad del corazón tuvo que posponerse.

La madre no está pudiendo subir a cantar a los trenes y solventar los gastos, ya que debe estar pendiente de la salud de su hijo. "Ya es desesperante (la situación)", expresó.

"Manuelito me pide que le compre galletita y yo ya no tengo más. No sé qué hacer", contó la madre a Última Hora.

Actualmente, Manuelito está internado y en observación. Se desmayó unas cinco veces y los cardiólogos van a volver a evaluarlo.

El pequeño debió acudir al sistema sanitario de otro país, porque "lastimosamente en Paraguay no hay esperanzas para mi hijo".

Desde Paraguay, las personas que desean colaborar con Manuelito pueden realizar giros al (0981) 612-275 o transferencias bancarias a la cuenta 4907210640 de la Cooperativa Lambaré, con el CI 1.562.230 a nombre de Yennifer Salinas.

Los compatriotas que residen en Argentina puede colaborar con víveres, ya sea leche o algún otro alimento.