Manifestación contra el Gobierno inicia en Alto Paraná

La medida de fuerza se da en apoyo a la convocatoria realizada por ciudadanos autoconvocados frente al Congreso Nacional, tras un hartazgo general por diferentes hechos, como la severa crisis sanitaria, social y económica, además de la incapacidad de respuesta del titular del Poder Ejecutivo.

“Es triste, estamos cansados, vivimos de pollada en pollada, el pueblo le está salvando al propio pueblo. No tenemos Gobierno, no tenemos nada, estamos cansados, los brasileños mandan más en nuestro país que los propios paraguayos”, remarcó una de las ciudadanas identificada como Hilda Penayo.

Entre otras cosas, sostuvo que Alto Paraná ya no le reconoce como Gobierno a Abdo Benítez y que ya no se van a doblegar ante decretos, porque ya perdió la confianza del pueblo.

“Le quiero dejar bien claro a este Gobierno que Alto Paraná ya no le reconoce como Gobierno. Queremos destituirle porque es un inoperante, un inútil, que desde que subió nos tiene en zozobra, en amenaza, entonces nosotros ya perdimos la confianza, así que no nos amenaces de que nos vas a meter en cuarentena, porque nosotros queremos trabajar, en los hospitales no hay remedios y nadie va a acatar ningún decreto”, remarcó.

La medida de fuerza en Asunción está marcada para las 18.00 de este viernes y fue convocada por una gran cantidad de ciudadanos como el hashtag #EstoyParaElMarzo2021.

Diferentes organizaciones y estudiantes también anunciaron su participación en la manifestación pacífica convocada.