Madre denuncia alienación de hijo y abogado del padre la desmiente

Una madre denunció que hace más de un año no puede ver a su hijo, quien fue llevado con su padre y ya no retornó a su hogar. La mujer afirma que es un caso de alienación, sin embargo, el abogado del padre desmiente esta acusación.

"Es un poco difícil para mí exponer este tema tan delicado y tan profundo de mis entrañas, mi niño salió muy feliz, muy amado, muy querido y no volvió a retornar a su casa hace más de un año y unos cuantos meses. Desde el año pasado que yo no tengo contacto ni relacionamiento con él y eso la verdad duele muchísimo, principalmente porque hay una ruptura provocada de un vínculo. Yo considero que un vínculo de un padre como el de una madre es sagrado, aquí lo que importa es el niño", expresó la mujer en conversación con NPY.

Comentó que a pesar de que existen varias disposiciones judiciales que ordenan su retorno al hogar materno, esto no se está cumpliendo. Dijo que "la parte más dolorosa" para ella es haber visto a su hijo salir de la vivienda "lleno de amor" y que actualmente "es un niño manipulado" y que "existe alienación parental", que busca la ruptura del vínculo.

"Nosotras como madres pedimos que los niños no sean utilizados como trofeos en estas situaciones, que llegan a un punto límite que nadie quiere, que siempre pensemos en los niños antes de judicializar, pasé por muchos juicios, más de 30 causas. Mi hijo pasó por muchísimo, es un niño que asistió al Poder Judicial desde muy pequeño y creo que él se merece, él tiene que ser feliz y está en nosotros como padres hacer que eso sea así", agregó.

Pidió a las autoridades "que se mantengan firmes" en estas posturas de poder vincular a un niño tanto con su madre como con su padre y "dejarlos libres sin ataduras, sin lavado de cerebro".

La madre explicó que en el marco de un desacato se dispuso el cumplimiento de una sentencia judicial y tiene como fecha límite este viernes 8 de octubre, por lo que apela a llegar a acuerdos y poder dialogar para que el niño pueda ser feliz.

"El niño no quiere ir a la casa de su madre", dice abogado

Por su parte, el abogado Raúl Caballero explicó en conversación con Radio Monumental 1080 AM, que "se han montado ciertas situaciones" que a ellos "les toman el trabajo de desmontar" porque "las cosas no son como se parecen".

"En primer término se apunta a un 'secuestro' por parte del padre hacia el hijo, eso tiene su origen en febrero o marzo del 2020, en donde el niño le cuenta al padre una serie de situaciones acontecidas en el domicilio de la madre, entonces el padre decide el asesoramiento y plantea las acciones correspondientes en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia", agregó.

Aclaró que "no se puede hablar de ningún secuestro ni nada que se plantea de justicia por mano propia". Dijo que un juez de la Niñez y la Adolescencia presentó una denuncia por supuesto maltrato infantil contra la madre del niño en la Fiscalía, luego de escuchar a este.

Mencionó además que el 2 de marzo del 2020 la criatura informó a la directora y a la orientadora de su institución sobre ciertas situaciones acontecidas en la casa de la madre y que esto fue comunicado a su padre.

"El niño no desea ir a la casa de la madre, otra cosa distinta es que el niño no quiera relacionarse con la madre. El niño quiere relacionarse con la madre en el domicilio del padre, por un temor que hasta ahora nosotros estamos tratando de dilucidar", expresó.

El abogado asegura que la resolución del 11 de agosto del 2020 del fuero de la Niñez "no se pudo cumplir por la negativa del niño que no quiso ir a la casa de la madre". Dijo que el 13 de agosto de ese año fue una comitiva a la vivienda del padre "para el rescate del niño", y que el padre "no tenía inconvenientes", sin embargo, el niño dijo que no quería ir a la casa de su madre.

Posteriormente, fueron agentes de la Policía Nacional al domicilio y el niño "se encerró en el baño". Luego los policías "constataron que el niño no quiso ir a la casa de su madre".

Aseguró que el padre "no tiene problema" en cumplir con la resolución, pero que el niño se rehúsa a ir junto a su madre. "No se le puede atribuir un desacato al señor", agregó.

Los nombres del niño y de sus familiares se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.