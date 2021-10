La prima de la madre del niño explicó en conversación con Monumental 1080 AM que se trata de un caso de "alienación parental" que se inició luego de que el padre del pequeño se separara de su madre, con quien tenía un régimen de visitas.

Sin embargo, hace un año y tres meses, el hombre llevó a la criatura de vacaciones y ya no lo devolvió con su madre, con la excusa de la pandemia a causa del Covid-19.

"Es un caso de manipulación hacia el niño, eso es lo que más preocupa, la salud mental de él, en el estado en el que le vimos ayer en el Juzgado de la Niñez fue realmente una tristeza, porque el niño está trastornado, es otra persona, está repitiendo constantemente lo que se le dijo, el lavado cerebral que se le hizo y eso está también en el informe sicológico que él viene sufriendo esto hace mucho tiempo. Tiene un discurso así aprendido, académico, sobre el tema de que no quiere ir con la madre, que no quiere estar ahí con ella", expresó.

Explicó que la madre logró tener cuatro minutos a solas este lunes con la actuaria de la jueza y que en ese tiempo el niño le dijo a su madre que la ama, "pero le va a costar perdonarla todo esto que ella causó". Indicó que le hacen creer al niño que ella es la culpable de todo, con mentiras.

Afirmó que su prima siempre fue "una madre amorosa" y que el niño "siempre tuvo un entorno de mucho amor y mucha armonía familiar". Dijo que la abuela del niño "siempre la ayudó" en el cuidado y que ni siquiera tuvieron que contratar los servicios de una niñera.

La mujer aseguró que su sobrino "siempre era excelente en el colegio" y que actualmente su padre ni siquiera lo envía a la institución educativa.

"El padre está violando totalmente el régimen de tenencia y hay una orden judicial para que él restituya al niño y él no está cumpliendo eso. Lo que él hizo ayer en el Juzgado del Menor fue todo armado, todo un show y la jueza se dio cuenta de eso, le dijo 'esto es una falta de respeto a este niño, le están jugando, no le puede hacer esto a su hijo', le retó mucho y le dijo 'no me voy a prestar a este juego", relató.

Comentó que la jueza dijo que "no están dadas las condiciones" y es por eso que el niño fue llevado nuevamente por su padre y que se suspendió la restitución del niño. Un juez en lo Penal le otorgó un plazo hasta este viernes para restituir al niño, de lo contrario el padre debe ir preso, comentó la mujer.

Los nombres del niño y de sus familiares se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.