Madre clama ayuda para su hijo que sufrió quemaduras

La mujer manifestó en conversación con Última Hora que su hijo tiene una capacidad cognitiva menor a la de su edad y por este motivo no pudo "comprender lo que le hicieron".

Recordó que en febrero pasado tres de los amigos de su hijo, de 9, 11 y 12 años, fueron a buscarlo para ir a jugar en un parque, ubicado en inmediaciones de la vivienda que alquilan. Transcurrieron 20 minutos, cuando escuchó que la llamaban a gritos los vecinos y desde lejos vio que su hijo se dirigía a su casa caminando.

"Escuché frenadas de autos, griteríos de personas, me llamaban para que vaya rápido, luego veo que mi hijo viene caminando, ahí dije que estaba bien, porque primero pensé que le atropelló un vehículo. Cuando ingresa en la casa de la cintura para abajo estaba en calzoncillo, con la piel toda quemada, él ahí grita y me dice que le rociaron alcohol y le prendieron fuego", manifestó entre lágrimas.

Comentó que su hijo fue sometido a 16 operaciones para injertos de piel, se le quemaron los músculos, las articulaciones, ligamentos de la piel, además quedó estéril e inclusive los médicos le llegaron a decir que tenían que amputarle una de sus piernas, sin embargo, esto afortunadamente no sucedió.

"El niño que le quemó a mi hijo tiene 12 años, y él hizo un desafío del Tik Tok y por eso le quemó. También anteriormente ya había incinerado el predio de la escuela, se pasa explotando bombas y el domingo pasado explotó un aerosol y reventó el tobogán de la plaza", agregó.

La madre comentó que su hijo sigue tratamiento siquiátrico, sicológico, neurosiquiátrico, sicopedagógico y neurológico tras lo sucedido. Además debe utilizar una crema para las quemaduras que tiene un costo de G. 134.000, que solo le dura tres días. Usa una ropa especial que tuvo un costo de G. 1.500.000 y una lámina siliconada que va sobre las llagas y las heridas de su piel.

Además, debe seguir sometiéndose a cirugías reconstructivas y, según la madre, recién a los 19 años tendrá su alta médica.

La mujer había presentado una denuncia en la Comisaría 1ª Metropolitana de Asunción, ya que estaba internado su hijo en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas Dr. Arnaldo Bendlin (Cenquer) y también ya pasó el caso en la Fiscalía, sin embargo, las autoridades nada hicieron para investigar el caso, según la madre.

La madre apeló a la ayuda de la ciudadanía para poder costear todos los gastos del tratamiento y para ello ofrece sus productos de medialunas, sándwich, empanada, pan casero, bollos, donas, que vende cada día sobre la calle Jardín de Oro, camino al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a 200 metros de la estación de servicios Petrobras, en la ciudad de Luque. La misma anhela poder comprar una amasadora para poder elaborar sus productos.

"Yo no quiero nada de esas familias, no pedí nunca dinero ni nada, solo deseo que ellos no le hagan más daño a otra familia, es muy grave lo que estos niños le hicieron a mi hijo", expresó.

Las personas que deseen ayudar a la madre pueden comunicarse al número (0983) 356-031.