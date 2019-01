Los stronistas nunca se fueron, refiere luchador contra la dictadura

Antes que nada, Carlos Fontclara se considera como alguien que luchó contra la dictadura stronista, y no como una víctima, pese a que estuvo preso en su momento y sufrió represiones.

“Yo no permito que se me victimice porque haya luchado contra la dictadura”, dejó en claro este jueves en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM.

Consultado acerca de si el stronismo está volviendo a la política actual, respondió que “nunca se fueron”. “En el Gobierno de Cartes todo el entorno era stronista, de la segunda línea (secretarios), habían muchos que nada más estaban disfrazados”, señaló.

“Y bueno, hoy tenemos también al hijo del inefable secretario privado de Stroessner”, añadió seguidamente, con un suspiro de resignación, refiriéndose al presidente de la República Mario Abdo Benítez, hijo de uno de los hombres más cercanos al dictador y que formaba parte del Cuatrinomio de Oro.

Recordó que los ciudadanos tenían un objetivo en común en aquella época: derrocar una dictadura, y que todo aquel que estuviera eventualmente en desacuerdo con el Gobierno de esa época era directamente sindicado como comunista.

La intención era sacar del poder a Alfredo Stroessner, quien lideró el país por 35 años entre 1954 y 1989.

Asimismo, haciendo un breve análisis, señaló que los 30 años de democracia no son para festejarlos. “Nos vendieron la gran bola de una manera, pero estrepitosa, donde hoy el 80% a 90% de salario va para gente improductiva, con todo un sistema prebendario de por medio”, expuso Fontclara.

Enfatizó aún más que después del 3 de febrero se “democratizó el prebendarismo”, y, en comparación, agregó que antes al menos Stroessner limitaba eso.

Crítica a partidos políticos

Carlos Fontclara criticó duramente a los actores de la política actual, dijo que no están para asumir cuestiones de servicio. No quiso generalizar, porque supuso que tal vez hay una cantidad mínima que no tiene la intención o el deseo de estar haciendo negocio.

Rememoró también la alianza del ex presidente Andrés Rodríguez (1989-1993) -quien derrocó la dictadura de Stroessner- con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y sobre este punto manifestó que fue un error, como cuando fueron aliados del Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012).

Según su criterio, hoy el Frente Guasu es aliado estratégico del Gobierno de turno. Consideró que tienen algún tipo de acuerdo interno, y por eso accedieron a escaños en el Congreso.

Finalmente, dijo que no existe oposición en Paraguay. “Hoy hemos perdido la posibilidad de formar nuevamente un movimiento serio, porque el que cumple con lo político, en lo único que está pensando es en cómo va a facturar”, concluyó.

Carlos Fontclara se inició en la política a los 13 años, edad en la que fue reprimido por primera vez por efectivos policiales tras participar de una manifestación.

Durante la dictadura stronista era panadero, fue perseguido por oponerse al Gobierno de ese entonces y cayó preso a los 21 años. Además fue compañero de lucha de Mario Schaerer Prono y testigo de las represiones que sufrió.

Intentó trabajar en la política en 2013, cuando se postuló como candidato a diputado por Central, en representación del Movimiento Unidad Democrática para la Victoria (MUDV - Lista 18).