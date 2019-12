Los 10 videos musicales más vistos en YouTube de la última década

A la canción Despacito no le bastó con brillar entre los temas más escuchados del año pasado y este 2019 lideró el ránking de videos musicales más vistos en los últimos 10 años.

Su popularidad caló tan alto que su clip acumuló 6.500 millones de reproducciones con solo 24 meses en la plataforma, según los datos publicados por YouTube.

Ya en el 2018 este tema les valió a Luis Fonsi y Daddy Yankee un título de Guinness World Récords, pues se convirtió en el primer video del mundo en alcanzar las 5.000 millones de visualizaciones en la plataforma de videos.

Despacito

El segundo en la lista es la canción Shape Of You del cantante británico Ed Sheeran. Este tema lanzado en el 2017 tuvo más de 4.500 millones de reproducciones.

A este le sigue See You Again, el video de Wiz Khalifa con Charlie Puth. El videoclip que se cobró más de una lágrima de los fanáticos de la saga Rápido y Furioso obtuvo 4.300 millones de visualizaciones. Este tema fue un homenaje a la estrella de cine Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico.

Shape Of You

El artista Bruno Mars tampoco quedó atrás y se apoderó el cuarto lugar con el tema Uptown Funk, canción que contó con la colaboración de Mark Ronson. Esta canción alcanzó la cima de las listas en 2015, permaneció allí durante 14 semanas y se convirtió en el Billboard Hot 100 más duradero de la década.

Uptown Funk

Aunque sean pocas las personas que hoy la sigan escuchando, la fiebre del Gangnam Style de PSY (año 2014) hizo que el video de esta canción se sitúe entre los cinco más vistos.

En su año de lanzamiento este tema rompió YouTube, al superar el promedio de vistas que la plataforma podía manejar en ese momento.

Gangnam Style

El canadiense Justin Bieber tampoco está excluido de la lista. Si bien no ingresó al Top 5, el video de su canción Sorry se ubicó en el puesto seis. Este éxito llegó en el 2015 y logró 3.200 millones de vistas.

Sugar, de Maroon 5, también forma parte del ránking. Este videoclip alcanzó las 3.000 millones de vistas. Un poco más abajo está Roar, de la estadounidense Katy Perry lanzada en el 2016.

Sorry

Counting Stars de OneRepublic termina la década con más de 2.800 millones de vistas en YouTube, mientras que Ed Sheeran vuelve a aparecer con su tema Thinking Out Laud en el puesto 10. Con 2.800 millones de vistas este artista cerró el top 10 de la lista de YouTube.