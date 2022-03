Lo que tenés que saber para empezar tu jornada

Cámara de Diputados tratará fondo de subsidio para Petropar

A las 13:00 la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley por el cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel tipo III y nafta 93 octanos por parte de Petróleos Paraguayos (Petropar).

La Cámara de Senadores aprobó con 36 votos el proyecto de ley por el cual se implementan medidas que subsidian el precio del gasoil tipo III y la nafta 93 octanos para Petropar a través de su red de estaciones de servicios habilitadas.

Gran marcha campesina

La gran marcha campesina está prevista en el microcentro, con una gran cantidad de organizaciones que exigirán derogación de la Ley Zavala-Riera, una ley de emergencia por la sequía y reactivación en el campo, además de regularización de asentamientos, entre otros reclamos. La Policía Nacional emitió un comunicado señalando cuáles serán las calles de la marcha.

Calles de marcha campesina.jpeg La Policía emitió este comunicado para señalar cuáles serán las calles por las que se desarrollará la marcha campesina.

Continúa calendario de vacunación contra el Covid-19

El Ministerio de Salud prosigue con su campaña de vacunación contra el Covid-19 en todo el país. En ese sentido, el calendario de vacunación actual rige hasta el viernes 25 de marzo. No se tiene en cuenta el centro vacunatorio en el que la persona se haya aplicado la primera o segunda dosis ni el número de terminación de la cédula de identidad.

Penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Desde las 20:30 se disputarán cuatro partidos en simultáneo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Albirroja, ya eliminada, recibirá a Ecuador en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. Además jugarán los siguientes: Colombia vs. Bolivia; Brasil vs. Chile y Uruguay vs. Perú. Más detalles en D10.