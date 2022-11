Lo que tenés que saber para empezar la jornada

Vacancias laborales

El Ministerio de Trabajo informó sobre 751 vacancias laborales para esta semana. Se trata de Asunción, Central y otras ciudades del país. Los números disponibles en el centro de atención al buscador de empleo para las diferentes consultas son (0983) 677-682, (0983) 608-705, (0981) 553-939 y (0983) 307-686. Clic aquí

Continúa la acción en el Mundial de Qatar

Este miércoles se disputarán cuatro partidos en el Mundial de Qatar. Túnez vs. Francia y Australia vs. Dinamarca jugarán en simultáneo desde las 12:00, mientras que Polonia vs. Argentina y Arabia Saudita vs. México chocarán desde las 16:00.

Música en vivo

Hoy, desde las 18:30, el público podrá disfrutar de las canciones de Purahéi Soul y Bianca Orqueda en la Plaza Mariscal del Shopping Mariscal (Dr. Juan Eulogio Estigarribia esquina San Roque González de Santa Cruz). La presentación, con acceso gratuito, se desarrolla como cierre de la campaña #QuieroVivirAsí #SinViolencia y en el marco del #25N.

Cortes de luz programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que en horas de la mañana y la tarde realizará cortes programados de luz por un mantenimiento integral de línea de media tensión en las ciudades de Asunción, Canindeyú, Fernando de la Mora, Hernandarias, Limpio, San Lorenzo y Santa Rita.

Sesión de Diputados

La Cámara de Diputados prevé tratar 29 puntos en el orden del día de este miércoles. Entre ellos se encuentra el proyecto de ley que declara emergencia nacional en materia de adicciones, en todo el territorio de la república del Paraguay, así también el proyecto de ley que eleva al Instituto Técnico Superior Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados (ITSL – HCD) a Instituto Superior Legislativo del Paraguay (ISL– Py),entre otros puntos.

Cierre de Jeporeka

A partir de la fecha hasta el 6 de diciembre se abre un espacio virtual en el cual la música, la cultura y la ciencia se unirán para el análisis y la conjunción de saberes y experiencias en el marco del proyecto Jeporeka. Las conferencias serán con la participación de referentes locales e internacionales. Las charlas inician hoy, a las 19:00, con acceso gratuito y por las redes sociales de Jeporeka (Facebook y YouTube) en distintos días. Al término de cada conferencia se habilitará un espacio de debate con los expositores a través de la plataforma Zoom (el enlace se compartirá en las redes de Jeporeka).