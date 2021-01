Lluvia incesante inunda hogares de 5.000 familias en Concepción

El intendente Javier Vergara sostuvo que desde 1983 no ocurría algo similar.

Las mismas se encuentran inundadas y aisladas como consecuencia de las lluvias caídas desde la madrugada de este domingo. Según un reporte de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología, en la esa zona del país, siendo las 10.20, alcanzó a llover 189,3 milímetros de agua.

En el resto del país, los sensores remotos de Meteorología registraron un promedio de 25 a 50 milímetros de lluvia.

Concepción lluvias (2).mp4 En Concepción cayó más agua que en el resto del país. Video: Gentileza.

El intendente interino de Concepción, Javier Vergara, manifestó en Telefuturo que en la zona la lluvia no cesó desde las 2.00 de esta jornada y que cinco barrios están inundados a causa de la acumulación de agua. Sobre este punto informó que alrededor de 5.000 familias fueron afectadas.

La Intendencia está trabajando con apoyo de la Gobernación de Concepción para el traslado de los pobladores afectados al Polideportivo Municipal, de modo a brindarles rápida asistencia.

Concepción lluvia.mp4 Video: Gentileza.

La situación también ya fue comunicada a las autoridades nacionales, y principalmente a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la asistencia a los damnificados.

Según el jefe comunal, se trata de una fenómeno natural que rebasó la capacidad del gobierno local, y que la última vez que se registró en estas dimensiones fue en 1983.

Vergara explicó que no se trata de un problema de bombas de desagüe, y aseguró que las mismas están operando de forma normal. "Las compuertas están abiertas, solamente que no abastecen, normalmente eso se hace para un mejor desagüe con apoyo de la motobomba. Solamente una es la que no está funcionando", añadió.