Liberales reclaman unidad y salida a interminable interna entre Efraín y Llano

Para la legisladora de Asunción, la rivalidad entre Alegre y el presidente del Congreso, Blas Llano, ya sobrepasó todo límite y el perjuicio al partido es incalculable. “Con esta situación no sé si saldremos victoriosos en las municipales. Esta interna (Alegre-Llano) se ha pasado, ha perjudicado mucho y ahora los adherentes de uno y otro toman como personales los problemas que ambos deben arreglar”, criticó la parlamentaria en reunión del Directorio. Mencionó que el partido pierde con la pelea de los dos e incluso instó a Efraín a dar el paso al costado de modo que se elija alguien neutral. “No te va a gustar esto, pero vos como presidente deberías arbitrar medios para la unidad; si no se puede, dividamos el partido, porque acá ya no quedan dos salidas. Ustedes (con Llano) se odian, tienen un problema personal y a mí no me importa lo que pasó, pero está permitiendo una interna sangrienta de años, donde los fanáticos de cada bando asumen los problemas personales de cada líder”, refirió.

Para la diputada Amarilla es necesaria la depuración dentro del PLRA. Según ella, son indefendibles algunos intendentes y recordó el caso de Lambaré. “Yo no defendí a Lambaré y ahora los hechos me dan la razón”, dijo.

Para la convención del próximo 29 de marzo, para ratificar alianzas con otros sectores, se preparan también los llanistas. Estos evaluarían la posición en equipo. Si bien solo habrá un punto en el debate, no se descarta que se analice también el manejo administrativo, ya que en reiteradas ocasiones el llanismo criticó la rendición de cuentas de Alegre.