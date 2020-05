Levantar la cuarentena es riesgoso, porque aún no hubo ola de contagios

El director de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera, dice que entiende que la gente esté apresurada por saltarse las fases de la cuarentena inteligente porque dos meses de restricciones y distanciamiento social no son poca cosa, pero no se puede comparar la flexibilización local con las desescaladas que se hacen en otros países.

“Es incomparable con lo que podemos observar que se hace en el norte del mundo, qué sectores van liberando y qué no. Porque ellos están en otra fase, ellos pasaron la ola de la epidemia y van en desescalada”, señala el epidemiólogo.

En realidad –explica el director de Vigilancia– a nosotros todavía nos espera todo un invierno y el aumento en los números de casos positivos de Covid-19 (que hasta ahora es muy bajo, logrando así aplanar la curva), “pero esos números de casos no serán catastróficos como dijimos en principio, pero sí vamos a tener un aumento. El cuándo lo podemos discutir, pero depende muchísimo de cómo nosotros vayamos pasando de una fase a otra”, asegura.

El Dr. Guillermo Sequera pide a todos los ciudadanos ser cautos con las cifras. Si bien es cierto que la carga viral en la comunidad es muy baja, las medidas sanitarias deben seguir.

Por su parte, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, manifestaba el sábado su preocupación por la fatiga que causa el distanciamiento social y la confianza de la gente con la baja carga viral del Covid-19 en la comunidad. “Me preocupa por un lado la fatiga. Cuando uno está en 6 o 8 semanas en cuarentena, como lo hemos llevado bastante bien, lo que ocurre es que la gente tiende a confiarse y dejar de lavarse las manos, una sola vez ya te expone. Por eso la cuarentena inteligente”, remarcó.

ASINTOMÁTICOS

Salud saldrá a buscar muestras de asintomáticos en algunos puntos del país porque se está observando que la gente no está yendo a los hospitales, no hay internados. Muy pocos se acercan a los puestos de tomas de muestras exprés en la Costanera y en la Caminera. Tampoco van a los servicios públicos y privados a consultar. “Nos preocupa un poco esto, vamos a salir a la búsqueda de asintomáticos para ver cómo está la llamada circulación comunitaria y tener una herramienta que nos muestre cómo seguir avanzando”, comenta el director de Vigilancia. Este fenómeno podría darse porque la gente está minimizando los síntomas respiratorios y no lo asume al no temer más al virus por las bajas cifras de contagios comunitarios o quizás se deba al feriado largo.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El viceministro de Atención Integral de la Salud, Juan Carlos Portillo, anunció que desde el martes se ampliará la toma de muestras y que los funcionarios públicos serán los primeros.

Además, la Dirección de Vigilancia de la Salud registra un descenso impresionante en números absolutos de todas las enfermedades infectocontagiosas. No hay casos de influenza. En esta época, en relación a años anteriores, a fines de abril específicamente, “ya sacabámos la alerta epidemiológica porque incrementaban las consultas. Tampoco hay casos de diarrea, porque la gente se está lavando más las manos, comparte menos el tereré”, según el doctor Sequera.







Las cifras

573 son los casos activos de Covid-19 en Paraguay, de los cuales 543 se encuentran en los albergues y la mayoría de ellos son pacientes procedentes del exterior.



202 son los pacientes recuperados que dieron positivo al Covid-19 desde la aparición del primer caso el 7 de marzo pasado.



11 son los pacientes fallecidos por Covid-19, la mayoría de ellos tenían enfermedades de base y eran personas mayores.





Salud alcanzó 40% de meta marcada

El Ministerio de Salud Pública llegó al 40% de las metas para fortalecer el sistema de salud en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, según el titular de la cartera de Estado, Julio Mazzoleni.

Dijo que estas estimaciones varían según los ítems, en términos de metas en la adquisición de equipos biomédicos, insumos y otros recursos. Además, sostuvo que la organización y la preparación del sistema de salud no es solamente desde el punto de vista logístico, sino también diversificar los recursos humanos. “También organizamos el sistema de salud pública a lo largo del país. Tener en cada cabecera departamental un hospital polivalente, un hospital para enfermedades respiratorias, especialmente Covid-19, y una reingeniería del personal con la contratación de más de 2.000 recursos humanos”, refirió el ministro Mazzoleni en el programa , por Telefuturo.