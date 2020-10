Lavado de manosLogró histórico descenso de varias enfermedades

Metro y medio. El distanciamiento y la no aglomeración de personas ayudaron a que no se expanda ningún virus.

El lavado correcto de manos con agua y jabón marcó, junto con el distanciamiento físico y el uso de tapabocas, no solo la diferencia en la lucha contra el Covid-19 sino también contra las afecciones que aquejan todo el año a la población paraguaya.

Un hábito tan sencillo que toma 20 segundos hizo que el Ministerio de Salud Pública registre un histórico descenso no solamente de Covid sino varias enfermedades gastrointestinales -como la diarrea en general- y las infecciones respiratorias que ‘‘disminuyeron muchísimo’’, según el director de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera. Si bien a consecuencia de la cuarentena total y las medidas posteriores al confinamiento, un registro importante de gente dejó de ir a consultar en los hospitales del sistema, pero los niños pequeños que son alérgicos, con problemas respiratorios muy frecuentes, este año no se enfermaron y de esto pueden dar testimonios los padres y las madres que acudían siempre a los servicios, según el director. ‘‘Hubo un descenso histórico. Estamos por los niveles más bajos de enfermedades respiratorias pediátricas causadas por el virus sincitial, que es una de las principales causas de las enfermedades respiratorias en los niños pequeños’’, dijo Sequera. Cree que hubo un descenso importante de mortalidad infantil en este periodo. También se consultó muy poco por cuadros de neumonías, diarrea, gastroenteritis. Luego disminuyeron los casos muy sencillos, desde los simples piojos, porque no había clases presenciales. Tampoco se registraron varicelas, sarampión, paperas, los brotes que suelen darse en las escuelas y en universidades. ‘‘No hubo ni conjuntivitis, pero lo que más se ve son las diarreas y ahí está el impacto del lavado de manos’’, destacó. Pero más allá de los hábitos saludables que la población en general adoptó para evitar la expansión del coronavirus, quedan muchas lecciones que tienen que ver con el aspecto sanitario, manifestó el director de Vigilancia de la Salud. ‘’Nos dimos cuenta, si comparamos todo lo que hicimos el año pasado y lo que estamos haciendo, que toda la planificación hecha se te puede escapar en un segundo por condiciones que uno no controla’’, aseguró. También, según el director, aprendimos a empezar de cero tras el impacto que dejó la pandemia, esto pasa por la salud mental y la resiliencia de gente en Paraguay y la humanidad en general que sufrió el impacto del virus. Otra gran lección es que el coronavirus mostró que la salud pública es importante, que los sistemas de salud, que los mejores sistemas de salud del mundo demostraron realmente quiénes son los mejores, que precisamente no fue el que gasta más dinero, más infraestructura sino el que tiene sociedades más saludables. Hábitos. El lavado de manos es fundamental en toda cultura, es un hábito saludable. Por ejemplo saludar pasando la mano ya no es tan importante y los besos como esa expresión tampoco. ‘’Tienen experiencias milenarias detrás de eso, pero a nosotros nos gusta así que vamos a volver a tener contacto en cualquier momento, pero por lo menos aprendimos a lavarnos la mano’’, señaló. Dejar correr el agua, enjabonarse con jabón y friccionarse por unos 20 segundos es lo más efectivo en la prevención de la transmisión del coronavirus, sin embargo, en algunos rincones del país la falta de agua, que se acentúa en la sequía, es una deuda histórica para la vida saludable.



Salud. Las consultas por gastroenteritis, diarreas y gripe disminuyeron.