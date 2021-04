Carreras indicó que cuentan con ocho camas de Terapia Intensiva y siete Intermedias, pero que también se ven en la necesidad de intubar a las personas en la Sala de Urgencias, ante las indicaciones médicas. “No podemos dejar de intubar”, dijo.

En ese sentido, señaló que las camas terapizadas, como las llaman, no son unidades de Cuidados Intensivos, ya que no cuentan con un respirador artificial y el cuidado no es el adecuado.

El doctor detalló que hay dos pacientes con amparos aprobados por la Justicia, pero que hasta el momento no consiguen lugar para trasladarlos o camas en el mismo nosocomio.

Entre otras cosas, reconoció que faltaron medicamentos, pero que ya se encuentran nuevamente abastecidos con anticoagulantes y sedantes, entre otros.

Asimismo, afirmó que realizan todos los estudios laboratoriales, a excepción del dímero D, que sirve para verificar la coagulación de la sangre. Sobre el punto, aclaró que solo el Ineram cuenta con los reactivos actualmente y que están buscando la manera para también reponer los mismos.

En horas de la tarde, familiares de pacientes con Covid-19 denunciaron ante Telefuturo la falta de medicamentos y el costo que conlleva la compra de los mismos, así como estudios que deben realizar a sus parientes.

Una ciudadana, de nombre Fanny Álvarez, contó que tiene a su madre y hermano internados y que casi todos los días debe comprar anticoagulantes (G. 105.000 aproximadamente), como también le pidieron estudios para conocer la carga viral, los cuales tienen un costo de G. 300.000 en los laboratorios privados.

“Tenes que salir corriendo, me pidieron oxígeno porque se le rompió y me dieron dos minutos para traerle el oxígeno”, relató, a la vez de criticar el programa Pytyvõ Medicamentos, el cual solo está dirigido a la Unidad de Terapia Intensiva.