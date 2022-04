La tormenta no termina

Iniciamos el año con la expectativa de que la pandemia ya estaba siendo superada y los riesgos de la economía disminuirían. De hecho, el primer mundo está enfocado en recuperar el tiempo perdido, y en los EEUU –como ejemplo– prácticamente ya no se usan tapabocas. Pero la realidad paraguaya está lejos de esas economías. Nuestros factores de incerteza responden a otra lógica. Para nosotros los riesgos no disminuyeron, al contrario, aumentaron para peor. Será un 2022 muy duro, tal vez más que el 2021. Hay varias situaciones objetivas y emocionales que ya nos están afectando.

Gran parte de la cosecha de soja se perdió. Algunos grandes productores estiman perdidas del 70%, y los demás 30% están tan dañados que ya serían poco rentables cosecharlos. La estima es que entre lo que perdió Paraguay, Argentina y Mato Grosso do Sul, suma 40,000 millones de toneladas, que representa USD 24 mil millones de dólares. Para dar una proporción, China consume 32 mil millones de toneladas. ¡O sea, el faltante es mayor que una China! Paraguay dejará de recibir fondos genuinos de USD 2,500 millones de las exportaciones no realizadas. Los números pueden variar, pero lo seguro es que el impacto será fuerte en toda nuestra economía. Adicionalmente, por efecto de la guerra entre Rusia-Ucrania, los fertilizantes aumentaron 150%. Entonces, el productor que ya no pudo amortizar su crédito en este 2022 tendrá que refinanciar y además prestar mucho más de lo que estimaba para pagar los fertilizantes. Mientras los costos de producción de los commodities se dispararon, la producción futura en gran parte ya estaba prevendida a precios antiguos. Varios van a perder muchísimo dinero y el dólar solo tenderá a subir.