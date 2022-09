La rebaja de combustibles costaría G. 100.000 millones a Petropar

En efecto, el secretario de Estado había señalado que la disminución se financiará con los aportes intergubernamentales de Petropar, si bien no detalló el monto. González insistió que la baja será posible con “los recursos genuinos de Petropar, hasta donde alcancen, porque todos los análisis que se realizaron tenían la limitante de vender por debajo del costo y eso simplemente no es aceptable porque se estaría produciendo un daño patrimonial a Petropar”, según dijo el viernes pasado en conferencia de prensa.

A su turno, Toñánez reconoció que no pudo averiguar quiénes son los parlamentarios que presentarán el proyecto de ley en el Congreso. Añadió que hablaron con varios legisladores, quienes dicen desconocer a los encargados de plantear el plan normativo, pero que a la vez aseguran que cuando se presente la propuesta la apoyarán, buscando alguna sesión extraordinaria o un pedido sobre tablas.

“Hasta ahora no tenemos los detalles, también queremos saberlos, estar informados del contexto del proyecto de ley, que no salga algo que nos perjudique de vuelta”, reflexionó el dirigente de los trabajadores del transporte.

Hermetismo. Hasta ayer no existía claridad respecto al proyecto de ley para reducir los precios de los dos combustibles de Petropar, y el ministro del Interior había dicho que estaban trabajando en la iniciativa. “Se está trabajando en ese proyecto y el lunes se estaría presentando, así que todavía no puedo dar muchos datos”, informó González.

No obstante, el secretario de Estado indicó que la disminución de los precios será por el periodo que duren los fondos de Petropar, y hasta la adquisición de una nueva partida de los derivados de petróleo, momento en que existe la posibilidad de aplicar nuevos descuentos, los cuales están supeditados a los valores del mercado internacional.

A su turno, el presidente de Petropar, Denis Lichi, afirmó que no maneja los detalles de la iniciativa legislativa, que desconoce el anteproyecto.

Por otro lado, Toñánez reconoció que no existen garantías de celeridad en el tratamiento de la propuesta, pero señaló que una vez que se presente van a apurar el estudio. “Si se presenta le vamos a dar seguimiento para que se trate lo antes posible. Desde el Senado nos informaron que la mayoría está con apoyar una reducción de los precios”, reiteró el camionero.

Agregó que González les dijo que habló con Óscar Salomón, presidente del Congreso, quien a su vez aseguró que harán un análisis rápido del proyecto. “Confiamos en el anuncio del ministro, en que los parlamentarios van a hacer su trabajo”, expresó.

Senador cree que sería injusto

El senador colorado Rodolfo Friedmann señaló que un proyecto que solo contemple la baja de precios de Petropar no beneficiaría a toda la ciudadanía. Consideró injusto dar un subsidio con el dinero público, y que no beneficie a todos.

“Entiendo que bajar el precio hoy sería subsidiar. Si ese es el caso, tiene que ser para toda la ciudadanía y no solo a un emblema o sector, ya pasamos por eso y el resultado no fue positivo”, mencionó. Recordó que meses atrás se intervino para reducir el precio de Petropar y no se dio abasto con la demanda, además del malestar del sector privado.