La OSCA ofrece el concierto Tehorah

El recital, que contará con la dirección del maestro Luis Szarán, se realiza en el marco de la temporada oficial de la orquesta. En la ocasión se ofrecerá un programa que propone un retrato musicalmente poético sobre el amor, la esperanza y el perdón, al incluir canciones de compositores y letristas judíos, en alemán, yiddish y hebreo. El recorrido musical iniciará con la floreciente cultura judía del Berlín de los años 20, y terminará con la música de la tierra prometida de Israel.

invitados. Participarán como invitados especiales del concierto la pianista Nicole Kennedy y el clarinetista Cirilo Burgos, además de la actriz y cantante alemana Adrienne Haan, que se presenta en Paraguay por tercera vez. La intérprete es considerada como “la primera dama del Cabaret” y una “Chanteuse con una voz sensacional”, por medios norteamericanos, como Time Out New York y Huffington Post. Cuenta con un graduación en la American Academy Of Dramatic Artes de Nueva York y un máster en Lingüística Aplicada por la Universidad de St. Mary’s.