La muerte de mujer no fue por mala praxis, dice director médico del IPS

El profesional médico de IPS señaló, en comunicación con radio Monumental 1080 AM, que la paciente falleció debido a que no se pudo controlar un foco infeccioso. Negó que los médicos hayan actuado de mala manera.

“El acto pudo ser tardío porque el organismo de la paciente no presentó signos que llevan a concluir que hay un hecho patológico. Los médicos no se percatan porque no se presentan signos”, dijo el funcionario de IPS.

También afirmó que la paciente Alicia Alonzo presentó una complicación quirúrgica a raíz de que el riñón ya estaba muy deteriorado. “No había signos que nos permitan detectar la complejidad”, reiteró.

“Los médicos asumimos esta profesión para ayudar a la gente y no para perjudicar”, expresó el funcionario de la Previsional.

Óscar Franco explicó que en otros países un colegio médico determina si hubo mala praxis en un procedimiento.

El profesional dijo que en el Paraguay no se cuenta con este tipo de colegiados, por lo que se conforman juntas médicas para estudiar el caso y se llegan a conclusiones, que son utilizadas en un juicio.

El jefe médico de IPS ratificó que la paciente fallecida presentó complicaciones debido a que su riñón estaba muy deteriorado.

La paciente fallecida ingresó a IPS para una cirugía por cálculo renal, pero terminó con las dos piernas amputadas. Luego de unos días, la misma no resistió y falleció.

La cirugía de la mujer se pospuso en reiteradas ocasiones a causa de la pandemia del Covid-19 y cuando le iban a operar, saltó una infección urinaria, por lo que le dieron medicamentos y reprogramaron la cirugía. La mujer deja huérfanas a tres hijas de 2, 6 y 20 años.