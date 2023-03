La dramática historia de una hija que no puede abrazar a su madre

La mujer manifestó que es hija única y por motivos laborales estuvo trabajando en Estados Unidos. En el 2016 retornó a nuestro país al morir su padre y ahí se enteró que su madre regaló una propiedad a la hija de una pareja, que supuestamente la cuida.

Comentó que el matrimonio no es pariente de ellos y que su madre "le tiene cariño" o padece el "síndrome de Estocolmo". Dijo que tuvo que poner una orden de búsqueda y localización para poder encontrar a su madre porque la pareja "la hizo desaparecer".

En ese mismo año, el caso llegó a judiciales y una jueza de Paz de Emboscada citó a una audiencia a ella, a su madre y a la pareja, en aquella ocasión, su madre la acusó de supuesta violencia familiar y la magistrada dictó una orden de restricción en su contra.

La mujer manifestó que su madre "mintió a la jueza porque le tiene miedo al matrimonio" y que la magistrada en vez de investigar le prohibió que se acerque a ella.

En el 2022 se enteró que la pareja puso a la venta la vivienda donde reside su madre, tras esta situación, fue nuevamente ante la magistrada para informarle de la situación y ésta le puso una segunda orden de restricción.

"Mi mamá no tiene ingreso, vive sola en su casa, la mujer se va todas las mañanas a llevarle comida en la casa que mantiene bajo candado, está ahí encerrada como un animalito. Yo le gestioné para que cobre el subsidio de la tercera edad y el matrimonio le cobra, debe cuatro meses de electricidad", lamentó.

Actualmente, ya feneció la orden de restricción que pesaba en su contra, sin embargo, sigue sin poder abrazar a su madre, porque la mujer permanece encerrada en el domicilio, bajo candado.

"Yo lo que quiero es que ese matrimonio desaparezca, yo me voy para verle a mi mamá pero la mujer no me permite entrar, no puedo ni acercarle víveres. Solo pido la curatela de mi mamá para poder cuidarla", agregó.

Pese a que ya no tiene orden de restricción, Rosa no puede entrar en el domicilio de su madre y la ve solo a través del portón.