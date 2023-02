La carne de caballo: ¿Es realmente buena o mala para la salud?

Pero, ¿realmente consumimos carne de vaca? La pregunta surgió en el trascurso de este viernes, luego de que la Fiscalía haya incautado en Luque una gran cantidad de carne en diversas carnicerías, en especial de caballo, la cual era vendida como si fuera carne de vaca.

https://twitter.com/npyoficial/status/1624131837923835904 La carne de caballo: ¿Es buena o mala para la salud?



Hablamos con el nutricionista Fidel Zenteno



"Es muy consumida en Europa. Es una carne mucho más suave que la carne vacuna. Es recomendada para personas con dislipemia"



Entrevista:

Los 6.000 kilogramos de carne, presumiblemente equina, incautados en Luque eran vendidas cómo carne de vaca a mitad de precio, y era consumida por varias personas sin notar la diferencia. Por eso, a raíz de esta situación, surgió la gran pregunta de si la carne de caballo ¿es buena o mala para la salud?

¿Buena o mala?

En una entrevista con NPY, el nutricionista Fidel Zenteno menciona que la carne equina es una de las predilectas en los países europeos, como España, Polonia, Francia y países nórdicos, especialmente por tener más beneficios y mejor sabor que la carne de vaca.

“La carne de caballo es mucho más suave que la carne vacuna, tiene un color más oscuro y es un poco más dulce porque tiene mayor reserva de glucógeno en la musculatura. En el momento de la cocción, se reduce bastante porque tiene mucha reserva de agua”, indicó el profesional.

Zenteno señaló que la carne de caballo está recomendada para las personas que cuentan con gran cantidad de dislipemia, es decir colesterol y triglicérido, o bien, cualquier tipo de lípidos en la sangre. Aclaró que esto se da ya que la carne equina contiene menor cantidad de grasa por cada 100 gramos en comparación a la carne vacuna.

“Por el otro lado, la carne de caballo es bastante más fácil digerir que la carne vacuna”, indicó.

https://twitter.com/npyoficial/status/1624138571245318145 #CarneDeCaballo "La carne equina tiene el mismo valor biológico que la de cualquier otro animal"



"El caballo es un animal de trabajo y compañía, es por eso que muchos le tienen respeto"



Dr. Arnaldo Bavera Knorr, experto en inspección de carnes y derivados.#NPY pic.twitter.com/tBbzj7ZcOD — NPY Oficial (@npyoficial) February 10, 2023

Entonces, ¿cuál es el problema de que se consuma en nuestro país? El nutricionista recalcó que, a pesar de contar con grandes beneficios, en Paraguay, la venta de carne de caballo no está certificada por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y debido a ello, no se puede saber si la misma está o no en buenas condiciones, además de que en la venta se la hace pasar por carne de vaca, lo cual es una falta grave.

“En Paraguay, la carne de caballo no es habitué en el consumo. Por lo tanto, no pasa por los procesos de control en cuanto a sanidad. Es decir, no pasa por la Senacsa para ver qué medicamentos o qué enfermedades está teniendo ese animal que va a ir a la faena. Entonces, es un problema grave que tenemos y, por el otro lado, más aún el hecho de que acá hay un engaño, ya que se está vendiendo una carne por otra”, refirió.

Indicó que si hubiera una carnicería que se dedicara libremente a la venta de carne de caballo, con los permisos necesarios e informando a los consumidores que realmente es carne equina, no sería ningún delito, debido a sus beneficios y venta leal. Sin embargo, lamentó que esto no ocurre en Paraguay.

Por su parte, el profesor doctor Arnaldo Bavera Knorr mencionó a NPY que la carne de vaca y de caballo cuentan con el mismo valor biológico y que, como el caballo es un animal de trabajo y compañía, la gente le tiene más respeto.

Asimismo, señaló que, a pesar de no contar con las pruebas suficientes, no le cabe la menor duda de que la carne de caballo sea utilizada para el consumo y que una o dos veces hayamos consumido la misma en algún tipo de producto y que esto es una cuestión más cultural y social.

“Probablemente sea mucho más sana (la carne de caballo) por la la escasa cantidad de grasa que pueda tener la intermuscular o intramuscular o de cordura y nada más que eso. Pero, tiene el mismo valor biológico como cualquier otra carne de cualquier otra especie. En Europa están socialmente acostumbrados", indicó.

"Estoy seguro que también he consumido (carne de caballo). La gente culturalmente no está acostumbrada a su consumo, ya que lo ven como un animal de trabajo o uno de compañía. Por eso, yo creo que el propietario preferiría verlo morir de años o de enfermedad, que mandarlo al matadero”, sentenció el profesional.