La ANR expone a candidatas, pero la paridad no forma parte de su agenda

Ambos líderes colorados buscan capitalizar el voto femenino sin pragmatismo o exponiendo un programa de gobierno que apunte a fortalecer la participación de las mujeres.

Mientras que el fin de semana pasado, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aprobó la paridad o participación igualitaria en las listas legislativas, este tema no forma parte de la agenda electoral de la ANR, que se debate en la guerra “profunda” entre el cartismo y el abdismo.

estrategia cartes. El ex presidente apareció acompañado de figuras conocidas como candidatas para el Congreso. Las sorpresas: la ex ministra de Hacienda Lea Giménez y Mónica Pérez (ex titular del BCP). Esta última llega de la mano de José Alberto Alderete (su padrino político). Se oficializó la postulación de Alicia Pucheta (ex ministra de la Corte y la elegida de Cartes para completar mandato como vicepresidenta de la República en el 2018).

Se suman María José Argaña (ex ministra de la Mujer y ex embajadora), y María Teresa Peralta (actual directora de Registro Electoral del TSJE).

estrategia velázquez. En las carpas oficialistas, algunas legisladoras buscan su rekutu, como el caso Blanca Ovelar y Lilian Samaniego. Al igual que la diputada Jazmín Narváez. Mientras que algunas funcionarias del Gobierno se posicionan para la campaña. La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, hizo un mitin para apoyar a Hugo Velázquez y coquetear con el cargo de vicepresidente que luego se descartó.

Se suma en la lista la actual titular de la Dibén, Carmen Alonso, quien permanentemente está haciendo campaña y ya oficializó que tiene pretensiones de competir por una banca en el Congreso.



las candidatas por el cartismo



Ex ministra. Fue la primera mujer en estar al frente de Hacienda en la era Cartes. Era viceministra de Economía. Es economista egresada en Estados Unidos.



Ex titular del BCP. Ocupó el cargo en la era Nicanor Duarte Frutos. Luego, de la mano de Alderete ingresó en la dirección de Itaipú hasta el 2019.



Ex ministra. Fue ministra de la Corte Suprema de Justicia. En el 2018, fue designada como vicepresidenta de la República en reemplazo de Juan Afara.



Ex apoderada. Siempre estuvo acompañando al cartismo. Es actual directora de Registro Electoral en el TSJE y debe renunciar para seguir con su candidatura.



Las candidatas en el oficialismo



Trabajo. Ocupa actualmente el cargo de ministra en el gobierno de Marito. Estuvo anteriormente como ministra de Justicia en la época de Horacio Cartes.



Dibén. Aparece en el escenario político de la mano de Marito y ubicada al frente de la Dibén. Forma parte de la dirigencia de Añetete en la zona de Capital.



Diputada. Líder de bancada en Diputados. Forma parte de la dirigencia colorada en Central. Se mantuvo en Añetete y ahora opera con el equipo Velázquez.



Senadora. Aliada de Marito para ganar al cartismo en el 2018. Busca su rekutu y se mantiene en el bloque oficialista, a pesar de que se mantuvo distante en una época.