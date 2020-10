Ken Follet: Los populistas lo tienen fácil

-Señor Follett, su último viaje a Kingsbridge, la pequeña ciudad que creó a partir de Los pilares de la tierra, fue hace solo tres años. Ahora, regresa. ¿Echaba de menos ese lugar que es como un hogar para usted?

— No, pero tenía mucha curiosidad por saber cómo podría haber sido Kingsbridge cuando todavía no era una ciudad. Era solo un pequeño lugar, que creció y creció. Y eso ocurrió durante una época dramática desde el punto de vista histórico, ya que entonces tres grupos luchaban por el control de Inglaterra: los anglosajones, los vikingos y los normandos. Ese triángulo generaba suficientes oportunidades para contar historias interesantes.

Nota relacionada: Ken Follett dice que la Edad Media le inspira "pero era brutal y violenta"

-Su libro está lleno de sexo y violencia. ¿Es porque estos temas se venden bien? ¿O porque aquella época era así?

— Es cierto que en aquella época era así, pero eso no es todo. Cuando hay conflictos emocionales entre las personas, a menudo hay una solución física. Piense en Anna Karenina. Hay un conflicto entre su pasión por su joven amante y su deber con su marido e hijo. Esto se resuelve finalmente con la muerte.

Es un tema recurrente en la literatura. Y cuando dos personas se aman de verdad en una novela, el conflicto viene de fuera. Piense en Romeo y Julieta, los dos también murieron. Y si es un final feliz, entonces los dos se casan, tienen un sexo fantástico y viven felices para siempre. Pero eso es también una solución física para un conflicto emocional. Así es como funciona la literatura.

-¿Hubo escenas que usted acabó descartando porque fuesen demasiado drásticas?

— Los lectores son muy sensibles. Hay que buscar el equilibrio adecuado. No quiero que los lectores tan solo hojeen el libro. Cuando algo es demasiado cruel o sucede demasiado a menudo, entonces los lectores lo encuentran desagradable. Pero claro que tengo que asegurarme de que el lector se sienta atraído por la historia.

También puede leer: Ken Follett dice que "quiere que la gente compre su libro y no el de J.K Rowling"

Si el lector acaba sintiendo repulsión por algo o le aburre, entonces es que he hecho algo mal.

-El villano de esta novela, Wynston, dice que es muy fácil engañar a la mayoría de las personas. ¿Ken Follett también teme esto?

— Sí, me temo que los populistas lo tienen fácil. A menudo me sorprende lo fácil que es engañar a la gente. Me quedé completamente devastado cuando el propio pueblo turco votó a favor de no ser libre. A día de hoy sigo sin entenderlo.

¿Cómo puede una persona elegir no ser libre? Fueron engañados, pero los turcos no fueron los únicos. Mire la política estadounidense. El 40% (de la población) aún cree que Donald Trump hace un buen trabajo como presidente. No lo entiendo.

-Sin embargo, todos los días los medios de comunicación hablan de Trump. Usted fue también periodista durante mucho tiempo. ¿Está el periodismo en crisis?

Lea también: Follett cierra su friso sobre el siglo XX con "El umbral de la eternidad"

— Sí, me temo que mi antigua profesión está un poco desconcertada. El New York Times y el Washington Post enumeran las mentiras de Trump todos los días. Pero estos dos periódicos ya no ocupan el lugar que ocupaban antes.

En la actualidad, cada persona mira un medio de comunicación diferente y hay mucha desinformación. Pero la gente está dispuesta a creer eso, a pesar de que a menudo ni siquiera es plausible.

Piense en la teoría de que fue el propio Gobierno estadounidense el que llevó a cabo los ataques terroristas del 11 de setiembre. Es tan estúpido, que en realidad es ridículo. Pero por desgracia es peligroso porque hay gente que cree en esas cosas. Por lo tanto, sí, hay una crisis de la verdad en la opinión pública.

-Usted ha mostrado un panorama muy sombrío de la Edad Media, en el que solo los más fuertes ganan. ¿Realmente fue tan drástico?

— Sí, me temo que sí. Muchos conflictos en mi libro son sobre gente que busca justicia. La novela muestra lo miserable que puede ser la situación cuando no existe un Estado de Derecho.

¿No es fascinante que demos por sentado el Estado de Derecho? Y ahora llegan los políticos como los de Polonia o como Trump, que sencillamente no lo aceptan. Y en mi propio país (Reino Unido) tenemos un periódico, el Daily Mail, que critica regularmente a los jueces y dice que estas personas no son elegidas. ¡Claro que no! Son parte de un sistema muy diferente, no los representantes elegidos por el pueblo. En realidad, tenemos un periódico que no entiende eso.

Mi libro muestra los problemas en los que te puedes meter si no hay un Estado de Derecho. ¡Soy un gran fan del Estado de Derecho!

Lea más en: Libros: Paulo Coelho y John Green rivalizan con Follet, entre los más vendidos

-¿Le hubiese gustado vivir en otra época?

— No, seguro que no. Aunque solo sea porque aprecio mucho las comodidades de nuestra vida moderna. Una casa cálida, ropa suave, un buen vino... echaría de menos todo eso. Ni siquiera en la Inglaterra victoriana.

¡Qué época tan terrible! Me encantaría verlo todo. Me encantaría visitar París mientras construyen la catedral de Notre Dame. O me gustaría preguntarle a William Shakespeare por qué escribió algo de determinada manera y qué significa. ¿Pero vivir realmente en aquella época? No

-Cuando usted publicó Los Pilares de la Tierra hace 30 años, era un momento muy optimista: el Muro de Berlín había caído, Europa del Este se estaba democratizando, las dictaduras militares estaban cayendo en América Latina. ¿Cómo será el mundo dentro de 30 años?

— No sé qué pasará, pero estoy muy preocupado. Lo que siempre se había considerado como reglas claras se está cuestionando cada vez más. Y piense en el cambio climático, donde actualmente estamos fallando completamente y perdiendo mucho tiempo.

En realidad, soy un optimista. Pero no en este momento, cuando pienso en el futuro de nuestro planeta.

Nota relacionada: Veinte escritores internacionales dedican sus libros en formato electrónico

-Ahora tiene 71 años. ¿Ha pensado alguna vez en retirarse?

— Absolutamente, no. Si llegara a ir alguna vez al infierno, entonces me harían jubilado y me obligarían a jugar al golf. Eso sí que sería realmente un infierno para mí.

-Entonces la pregunta sería en qué va a trabajar ahora.

—He estado trabajando en una nueva historia durante casi un año. Pero no estoy listo para hablar de ello todavía. Eso es también porque muchas cosas pueden cambiar todavía.

Ken Follet

Nació en Gales en 1949, pero creció en Inglaterra. Su familia no tenía televisión y bien pronto se enamoró de los libros. Como joven periodista escribió historias a una edad temprana, pero el comienzo fue difícil.

Su primer éxito llegó a los 29 años con el thriller de espías El ojo de la aguja. El mayor éxito de Follett es Los pilares de la tierra, publicado hace 30 años. Desde entonces, Follett ha publicado una novela cada tres años. Sus obras siempre tuvieron éxito y muchas de ellas también han sido llevadas a la pantalla.