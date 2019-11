Kattya González asegura que Cámara de Diputados tocó fondo

“Ellos (colorados y liberales) ahora tienen una nueva jugada que hicieron a puertas cerradas. No voy a infartar por culpa de un grupo que quiere violar todos los derechos. Los electores de ustedes no valen más que los míos. Ustedes quieren eludir el camino del debate amparados en una mayoría. Le quiero decir a los ciudadanos que no estamos viviendo una democracia. Lo digo con mucho dolor”, expresó.

Para González, quien pidió permiso para retirarse de la sesión, la “Cámara de Diputados ha tocado fondo” y llamó a la ciudadanía a la reflexión sobre sus autoridades.

“No podemos solos (los partidos minoritarios) con esta tiranía. En el estudio del Presupuesto no se respetó a los técnicos. Echamos por la borda todo un trabajo técnico. No se puede repartir lo que no se tiene”, expresó.

La Cámara de Diputados prosigue el estudio del Presupuesto General de la Nación 2020 tras dos intentos que no prosperaron en la mañana de este jueves. La primera propuesta planteada fue la de reconsiderar los recortes masivos aprobados este miércoles. La moción fue aprobada.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2020, con un tope de gastos de G. 86,2 billones, monto planteado por el Poder Ejecutivo.

Además, decidió recortar el 50% del presupuesto destinado a horas extras de todas las instituciones públicas para el año 2020, además de reducir otros rubros, con la intención de reprogramar los recursos para destinarlos a aumentos salariales.