Junta Municipal pide renuncia al intendente Urbieta

Entre ellas las deudas acumuladas con el funcionariado municipal desde el mes de febrero de este año, desde el 2019 con los ediles, la falta de desembolso de los recursos provenientes de las binacionales por falta de transparencia y rendiciones de cuentas. También ponen como argumento el rechazo reciente del balance 2019, el pedido de intervención que obra en la Cámara de Diputados, las 40 denuncias que soporta el ejecutivo, entre otros.

“Nosotros hemos acompañado la gestión del intendente por mucho tiempo, pero llegó el momento en que ya no podremos seguir soportando esta situación. Creemos que tenemos la obligación de revertir el rumbo, por ello, le solicitamos a que dé un paso al costado”, señaló Javier Vergara, concejal colorado.

“Que hayamos estado 4 años en el mismo barco no significa que debamos permitir que se hunda, por eso, le estamos pidiendo que renuncie a su cargo y busquemos reencauzar el rumbo en esta administración”, sentenció el edil colorado César Samudio.

Miguel Domínguez, concejal liberal, mencionó su extrañeza ya que los concejales que acompañaron durante mucho tiempo la gestión del jefe comunal ahora emergen como cuestionadores. Consideró que lo hacen “simplemente por el hecho de buscar reelecciones en las próximas elecciones”.

Pidió que la Fiscalía investigue los hechos denunciados y que la Cámara Baja intervenga la administración para deslindar responsabilidades.

Por su parte, Asunción Carballo, edil liberal, dijo en defensa de Urbieta, que el pedido de renuncia no sirve, que ni aunque el Papa le pida dimitirá. “Es una cuestión muy personal y ni aunque el Papa le pida no va renunciar si no quiere”, mencionó.

Los cinco concejales colorados que votaron a favor del pedido son Ytalo Centurión, Alejandro Lavand, Javier Vergara, César Samudio y Rodolfo Villalba, los dos liberales son Héctor González y Epifanio Avalos. Se abstuvieron los ediles liberales Asunción Carballo y Hilda Quevedo, y en contra votaron Miguel Domínguez y Gustavo Bonzi.