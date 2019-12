Jumanji consigue superar a Frozen 2 tras cuatro semanas de reinado

En total, la continuación de las aventuras de Elsa y Anna acumulan más de USD 1.000 millones en todo el mundo, la sexta película de Disney que supera esa barrera este año después de Aladdin, Toy Story 4, Captain Marvel, The Lion King y Avengers: Endgame.

Sin embargo, el trono de esta semana fue para Jumanji: The Next Level, que se anotó USD 200 millones en su estreno mundial (60 millones en EEUU).

El popular Dwayne Johnson protagoniza este filme, en el que lo acompañan Karen Gillan, Awkwafina, Danny DeVito y Nick Jonas para echar otra partida al salvaje juego, en el que "las reglas han cambiado".

JUMANJI: THE NEXT LEVEL - Official Trailer (HD)