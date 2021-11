Según el pedido, la madre de los niños sí desea vacunar a los niños. En su pedido de medida cautelar, el hombre señala que ante las recomendaciones de profesionales de la salud, que alientan a la vacunación de los niños de 12 años en adelante, han tenido “discrepancias” con la madre de sus hijos, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

No obstante, alega que teniendo en cuenta que los pequeños no cuentan con ninguna enfermedad de base, el padre considera que no deben ser "expuestos a la inoculación del virus del SARS-CoV-2". “Mis hijos son sanos y no tienen ninguna enfermedad de base”, argumentó el hombre en el escrito judicial.