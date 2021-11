Jueza posterga preliminar para Turrini en caso de megacarga de cocaína en Villeta

Rosarito Montanía, la jueza de Crimen Organizado, decidió suspender la audiencia preliminar para el ex director de Paraguay TV, Cristian Turrini , y Alberto Ayala, investigados por el caso de los casi 3.000 kilos de cocaína incautada en Villeta . La audiencia será realizada el próximo 2 de diciembre, informó el periodista Raúl Ramírez, de Última Hora.

La postergación se debe a que la agente fiscal de la causa, Lorena Ledesma, manifestó que tenía otras diligencias que hacer en otra causa, sin dar mayores detalles.

Nota relacionada: Incautación récord de cocaína: Fiscalía allana un depósito de carbón de Cristian Turrini

El pasado 22 de octubre, el Ministerio Público había solicitado elevar a juicio oral y público el caso de tráfico internacional de drogas que tiene relación con la megacarga de cocaína hallada en contenedores en el puerto privado Terport de Villeta, Departamento Central.

El caso data de octubre del 2020 cuando se hallaron 11 contenedores, que totalizaban 2.906 kilos de cocaína, según había confirmado el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Turrini fue el primer detenido en el caso y la Fiscalía lo imputó por tenencia y tráfico internacional de drogas. No obstante, el ex funcionario público alegó que solo era intermediario entre los vendedores y compradores del carbón vegetal, en cuyas bolsas se halló la droga, asegurando que no tenía nada que ver con el cargamento.

Lea más: Fiscalía pide elevar a juicio oral caso de cocaína hallada en puerto de Villeta

Entretanto, Alberto Ayala Jacquet fue imputado por el supuesto hecho de tráfico de drogas. Es el responsable de la empresa 3A, que figura como la exportadora que tramitó el despacho de los contenedores que tenían la carga de carbón vegetal mezclados con cocaína.

Según Ledesma, se hallaron suficientes elementos que involucran a los acusados en el esquema delictivo, sustentándose en pruebas documentales, periciales y testimoniales colectadas durante la etapa investigativa.