El ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa.

El magistrado se allanó posteriormente al pedido contra el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional.

"Este Juzgado una vez analizada la constancia del acto tanto el acta de imputación como la manifestación de los abogados defensores, decidió decretar la prisión preventiva del señor Joaquín Roa", dijo el juez esta jornada a los medios.

Por disposición judicial, el Ministerio de Justicia deberá determinar el lugar de reclusión más adecuado para el ex secretario de Estado.

Roa fue procesado porque, según la Fiscalía, habría recibido beneficios indebidos por parte del empresario Alberto Koube Ayala, investigado en el operativo A Ultranza, a cambio de licitaciones públicas.

En el marco de la misma operación se procedió al allanamiento de tres propiedades del ex ministro y la incautación de un yate valuado en USD 500.000.

Delmás mencionó que la situación de Koube, quien también fue imputado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y lavado de dinero, se encuentra realizando la misma audiencia que Roa por una causa nueva.

El mismo ya cuenta con prisión preventiva y se ordenaría otro en el presente caso, a los efectos de seguir guardando reclusión en el mismo lugar.

En cuanto al caso del ex ministro de la SEN, el juez de Delitos Económicos no descartó que le sea revocada la prisión si la Fiscalía considera que ya no hay peligro de fuga en el marco de la investigación o si se analiza y considera el ofrecimiento de la defensa, de un inmueble como fianza cuya tasación es de G. 3.500 millones.