Wilmondes Sousa Lira está siendo investigado por la provisión de documentos paraguayos de contenido falso al ex jugador Ronaldo de Assis Moreira.

Además, el magistrado resolvió revocar la libertad con que contaba y, en consecuencia, ordenar la captura del hombre, quien, una vez aprehendido, deberá guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Lea más: Caso Ronaldinho: Wilmondes Sousa abandona su prisión domiciliaria sin dar aviso

El juez Gustavo Amarilla contó que desconocía que Sousa Lira no estaba en el edificio The One, por lo que se comunicó con los representantes del Ministerio Público, quienes le informaron que tenían la información de la presunta violación del arresto domiciliario, por lo que ordenaron la constitución de la Policía Nacional en el sitio para verificar.

Posteriormente, a las 11.30, obtuvieron la comunicación del comisario Roberto Mora, jefe de la Comisaría 11ª Metropolitana, quien informó al Juzgado que Sousa Lira no estaba en el domicilio donde cumplía arresto domiciliario.

"De esa forma el Juzgado toma conocimiento de esa circunstancia, que lógicamente implica la violación al arresto domiciliario, el incumplimiento de esa figura y con lo cual mereció esta tarde el dictado del estado de rebeldía del señor con la correspondiente orden de captura a través de la Comandancia", explicó en conversación con C9N.

Nota relacionada: Cámara revoca prisión de empresario de Dinho

Al ser consultado si tenía que tener custodia policial, respondió que no y que los arrestos domiciliarios se realizan con control policial aleatorio y que, en ese marco, la comisaría tomó conocimiento del hecho.

"Nosotros habíamos dispuesto una vigilancia permanente, pero reconozco que para la Policía es imposible hacer ese tipo de control permanente en los domicilios. Son demasiada gente que fueron beneficiadas en esta época de pandemia con esta figura, que era la recomendada en muchos casos por parte de la Corte", expresó.

Le puede interesar: Caso Ronaldinho: Juez confirma prisión de Wilmondes Sousa Lira

Aclaró que en su momento se había opuesto a una medida menos gravosa a la prisión y luego se revocó su fallo y la Cámara de Apelación ordenó el arresto.

Aseguró que se desconoce desde cuándo Wilmondes Sousa Lira está fugado y dijo que su defensa procedió a solicitar esta semana cambiar la fianza que se había otorgado por otras y que estaban en ese proceso.

El caso

Wilmondes Sousa Lira está siendo investigado por la provisión de documentos paraguayos de contenido falso para el ingreso al país del ex jugador Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, y de su hermano Roberto.

A principios de marzo de este año, el juez Gustavo Amarilla decretó su prisión preventiva en el penal de Tacumbú por los hechos punibles de asociación criminal, uso de documentos no auténticos y uso de documento público de contenido falso.

El 15 de junio pasado, el ciudadano brasileño fue beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión preventiva dictada por el juez Amarilla, en cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal de Apelación Cuarta Sala el 11 de junio pasado, que decidió admitir el recurso de apelación interpuesto por la defensa.

El ídolo del fútbol ingresó al país el pasado 4 de marzo con una cédula de identidad falsa, además de un pasaporte adulterado. La situación también involucró a su hermano Roberto de Assis Moreira.

Los dos fueron beneficiados con prisión domiciliaria el pasado 7 de abril, con una fianza de USD 1.600.000. Después de que estuvieron recluidos en la Agrupación Especializada fueron trasladados al Hotel Palma Róga. Tras varios meses, recuperaron su libertad.