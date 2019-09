Jueces justifican polémico fallo y dicen que no pedirán disculpas

Según indicaron, en ese momento en que se estaba explicando la sentencia, no estaban presentes ni la niña ni sus familiares, sino solamente el acusado, su defensa, los representantes del Ministerio Público y otros funcionarios. “No estaba la madre, no estaba la niña. ¿Por qué nosotros tenemos que pedir disculpas?”, refirió el juez Ríos Alcaraz.

Los tres coincidieron en que el lenguaje utilizado tenía como fin hacer entender al hombre que estaba sentado en el banquillo de los acusados el motivo de su condena. “Nuestro Código Penal usa términos muy técnicos. Nosotros tenemos que hacer entender al acusado lo que significa”, agregó Giménez, presidente del Tribunal.

Fue Giménez el que dijo una de las frases más polémicas afirmando que “felizmente no se probó” que hubo coito en este caso y por ello le condenaban a dos años con suspensión de la pena y no a seis, como había pedido la Fiscalía.

“Yo le estaba advirtiendo, observando, jamás le felicité. Felicitar a un abusador condenado sería una locura. Tengo tres hijas hermosas. Me alegré que esa niña no haya sido ultrajada, no es que le agarro y le felicito. Está mal contextualizado esto que se hizo. Niego categóricamente que le felicité. ¿Cómo me voy a poner la soga al cuello y felicitar a un abusador?”, refirió con vehemencia.

condena. Los que integraron el Tribunal en todo momento resaltaron que no hubo absolución, sino que hubo una condena.

Se defendieron diciendo que luego de analizar las pruebas, la inspección de un médico forense, y el pedido de la defensa, decidieron condenarlo a dos años con suspensión de la pena. “Consideramos que él ya estuvo en prisión preventiva por más de ocho meses. Compurgó la pena mínima. El Tribunal pudo condenar a 8 meses y quedaba compurgado. Si nosotros le dábamos seis años, aun así el Tribunal no puede disponer su remisión a ninguna penitenciaría porque ya compurgó la pena mínima”, explicó Ruiz Díaz.



