Jubilados bancarios escrachan a presidente del Banco Central

En contacto con Última Hora, Fernando Aguayo, uno de los voceros de las personas que participaron de la protesta, explicó que existen denuncias penales por irregularidades en el manejo de la caja y en una de ellas incluso ya existe una acusación fiscal, luego de supuestas operaciones fraudulentas relacionadas con préstamos.

Indicó que en esa causa, un ex gerente se encuentra acusado, mientras que los cuatro miembros del Consejo de Administración fueron sobreseídos, por lo que la fiscala fue recusada y denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Aguayo dijo que el equipo técnico del Banco Central "prácticamente se burló de los jubilados", ya que no tuvieron en cuenta las denuncias, por lo que iniciaron las manifestaciones frente a la casa del presidente de la banca matriz.

“Hace más de dos años que venimos pidiendo la intervención de la Caja de Jubilados Bancarios”, remarcó.

Expresó que el gremio está en asamblea permanente y que buscarán el apoyo de los aportantes activos, quienes, en muchos casos, ya están próximos a jubilarse y corren el riesgo de no cobrar por el beneficio. Señaló que si no se da la intervención, la Caja Bancaria corre el riesgo de no tener sustentabilidad a futuro.

Por último, afirmó que los jubilados que denunciaron los supuestos hechos de corrupción ya no tienen acceso ni a créditos ni a ningún tipo de facilidades por parte de la entidad.