Ante ese hecho, el legislador y presidente de la comisión antilavado dijo a radio Monumental 1080 AM que le sorprendió la actitud de José Ortiz ya que solo querían informaciones sobre el negocio que es propiedad del ex presidente de la República.

“Me sorprendió lo del señor José Ortiz. Él es un tipo que se maneja sin inconvenientes para sortear cualquier pregunta difícil, es muy canchero. Él no está imputado, menos acusado. Nosotros solo queríamos informaciones sobre el negocio de acuerdo a ciertas publicaciones", acotó Querey.

Ortiz no declaró y el abogado del ex presidente Horacio Cartes y de Tabesa, Pedro Ovelar, señaló que su cliente no puede declarar, ya que desconocen el origen de los documentos a los que hacen referencia desde la comisión presidida por Querey.

Lea más: José Ortiz se niega a declarar ante comisión que investiga lavado de dinero

“El esconderse en vericuetos jurídicos cuando algo no es un proceso judicial, cuando menos, es su cobardía o deficiencia a responder sobre temas que son de público conocimiento”, reprochó.

Al respecto, el legislador sostuvo que el cartismo tiene la estrategia de debilitar a las instituciones como lo hizo con la Fiscalía, el Poder Judicial y con determinadas entidades de control del Ejecutivo y parte del Legislativo.

"El cartismo tiene la estrategia de debilitar a las instituciones y volverlos a sus intereses y destruir la institucionalidad de la República”, afirmó al tiempo de insistir que las preguntas a Ortiz “tienen que ver con el desempeño de cualquier empresa o industria”.

Uso de la fuerza

Por último, el senador Jorge Querey dijo que la Comisión Bicameral puede solicitar el inicio de un proceso e incluso usar la fuerza pública, que son mecanismos establecidos en la Constitución Nacional para que estos colaboren con la investigación.

Sin embargo, señaló que reiterarán la invitación a Ortiz.

Asimismo, fueron citados representantes de la Tabacalera Hernandarias, quienes solo enviaron a su abogado, Alejandro Andrés Valiente.

Los integrantes de la comisión buscan que los representantes de las tabacaleras hablen sobre los informes respecto a las empresas intermediarias de adquisición de tabaco de la industria tabacalera nacional.

Estas empresas fueron investigadas por el Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil de la sección de antilavado, de narcotráfico y de contrabando de cigarrillo.