IPS prevé otras vías para pago de reposo

“El proceso administrativo es más eficiente. Sin embargo, todavía tenemos un cuello de botella a la hora del pago. Porque el beneficiario no recibe la información que está el pago, el banco no le avisa o nosotros no somos eficientes en la comunicación”, admitió el titular del IPS, Armando Rodríguez, sobre algunas deficiencias del actual sistema.

El plan se presentó al Consejo de Administración, que debe estudiar la viabilidad de la propuesta, especialmente en el caso de la billetera electrónica, que tiene un costo que asumirá la previsional, señaló Halley.

La aprobación de la prestación económica se aprueba en un plazo de 10 a 30 días, dependiendo de cada caso. Una vez que el asegurado solicite el beneficio, deberá elegir las opciones de cómo quiere recibir el desembolso.

Otro de los aspectos que se prevén mejorar en cuanto al trámite del reposo es evitar que el asegurado vaya hasta una oficina de reposo del IPS.

“Estoy suprimiendo ese paso”, señaló el gerente de Prestaciones Económicas y destacó que se busca que la carga del pedido se realice a través del sistema informático, una vez que el médico emita el reposo correspondiente, sin necesidad de más trámites.

Las propuestas están en proceso de análisis en el Consejo de Administración, una vez que se apruebe, se procederá a la aplicación de las otras vías.