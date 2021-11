IPS es un trampolín político para las generales del 2023

El nombre del ex presidente del IPS Andrés Gubetich se menciona como candidato a senador por el Partido Colorado y ya se viralizaron afiches del mismo. Al ser consultado, dijo que “por ahora, no”.

También cuando se le preguntó sobre el afiche y si es que tiene simpatizantes que le quieren ver como senador, respondió escuetamente: “algo así”.

Pedro Ferreira, quien también tuvo su paso por la previsional, durante el gobierno de Fernando Lugo, como presidente de la institución y luego como titular de la ANDE en el gobierno de Mario Abdo Benítez, también se encuentra en este nuevo sector.

“Me tientan muchas veces para ingresar al mundo político, pero nuestra política es difícil. Muchos me hablaron del tema”, dijo a radio Monumental 1080AM. De esta forma no confirma pero tampoco descarta una posible precandidatura.

Ferreira salió de la ANDE al denunciar el acuerdo que se estaba negociando para la venta de energía al Brasil. El mismo se negó a firmar el documento y ejerce una férrea defensa de los intereses del país ante lo que llamó un “pacto secreto” en detrimento del Paraguay.

Independiente. En tanto, Pedro Halley Merlo, ex gerente de Prestaciones Económicas del IPS, dijo que se presentará como candidato a senador fuera del Partido Colorado.

“Yo estoy trabajando en un frente independiente para el Senado, donde los ejes son la dignidad de los 760.000 adultos mayores, y la reforma de las cajas previsionales”, manifestó.

“Aún no me tentaron de ningún partido, y en realidad no creo poder aceptar”, afirmó.

Agregó que hará una campaña de frente y sincera. “Pienso estrellarme diciendo lo que ningún partido dirá, o llegar como un Payo (Paraguayo Cubas) ilustrado”, sostuvo.

Halley Merlo fue destituido en junio por haber advertido que la sostenibilidad del IPS está en riesgo. Había manifestado que “en la ley del IPS existe el tope del haber jubilatorio y la normativa dice que ningún haber jubilatorio será superior a 10 salarios mínimos porque el modelo que tenemos es de reparto solidario o capitalización colectiva”. Salió así en contra de una resolución que privilegia a trabajadores marítimos.

Además había relatado que desde que denunció a los “empresarios inescrupulosos” que hacían figurar a sus empleados como suspendidos, empezó el “ninguneo” del Directorio del IPS.