IPS debe brindar medicamento a niño con fibrosis quística, resuelve la Corte

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este viernes la acción de inconstitucionalidad planteada por la previsional en el caso, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez. La Justicia la consideró improcedente.

Patricia Vallejos, la mamá del pequeño, manifestó a Última Hora que en setiembre del año pasado recurrieron a un amparo judicial para que la previsional los pueda proveer de la medicación pertinente.

En ese entonces, el IPS no tenía incluido en su vademécum el fármaco y tampoco estaba registrado en el país, por lo que apeló al recurso de inconstitucionalidad, que finalmente fue rechazado.

Embed Los familiares del pequeño Luisito de 10 años piden que el IPS cumpla la resolución judicial de modo a proveer del medicamento al niño para que pueda respirar normalmente. La Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada en el caso por la previsional. @UltimaHoracom pic.twitter.com/IOH0QntU4M — Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) August 7, 2020

Luisito tiene problemas en los pulmones y necesita seguir un tratamiento de por vida con un medicamento denominado Lucaftor, compuesto de Lumacaftor e Ivacaftor, al que accede desde hace seis meses mediante la solidaridad de la ciudadanía y un padrino que ayuda a la familia con el gasto.

La madre contó que su hijo presenta avances desde que inició el tratamiento con ese medicamento, que ahora necesita que le provea el Instituto de Previsión Social y el cual cuesta alrededor de G. 40 millones en el mercado. Manifestó que gracias a eso hasta dejó de depender del oxígeno.

"Mi hijo se debe tratar con eso cada mes y es un medicamento que no puede más dejar, hasta que Dios mediante se halle la cura o algo así", expresó. Explicó que en el caso de que no pueda tratarse debe realizarse un trasplante pulmonar. "Y acá en Paraguay todavía no se hace", agregó Patricia Vallejos.

Padres Luisito Fibrosis quística.jpeg Foto: Gentileza.

Para que la Corte se pueda expedir en el caso, los padres de Luis se encadenaron todo un día el pasado martes frente al Ministerio de Justicia. La madre realizó la misma medida de fuerza en el Ministerio de Salud hace casi un año, pero allí no recibió ninguna respuesta.

La madre de Luisito expuso también que el medicamento requerido fue registrado al mes siguiente de la presentación de su amparo judicial, y que hace tres meses el IPS provee a una adolescente con dicho fármaco.

"Es una pastilla que, cierto, no me va a resolver lo que tengo en 10 años de lucha en un año como la gente cree. Pero, sí se ve los resultados, despacito, pero se ve. Por eso no queremos que le falte su medicación", enfatizó.