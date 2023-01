Investigadores incautan celulares de los camaradas del militar desaparecido

El abogado Benigno Lezcano manifestó este jueves, en conversación con Radio Monumental 1080 AM, que les preocupan unas imágenes del circuito cerrado en las que se observa que el automóvil conducido por el militar Líder Javier Ríos Cañete, de 27 años, y conductor de plataforma de transporte Bolt, estaba escoltado por un conductor de una camioneta que aparece en todo su itinerario.

Comentó que tienen testimonios de personas que escucharon disparos de arma de fuego y que, inclusive, vieron imágenes de esas personas que lo escoltaban, desde lejos.

https://twitter.com/AM_1080/status/1616133667209846786 Sigue la búsqueda de Líder Javier Ríos, militar desaparecido desde el 12 de enero



"Lo que más preocupa y la hipótesis que se piensa es que se trate de un asesinato. Hoy se incautaron celulares de los camaradas que trabajaron con Líder"



Benigno Lezcano, abogado.#AM1080 pic.twitter.com/RBzhXfi7iA — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 19, 2023

"Lo que más nos preocupa y la hipótesis que se piensa es de que se trate de un asesinato. El día de hoy se incautaron todos los equipos celulares de todos los camaradas que han estado o que están trabajando y forman parte de la oficina del militar desaparecido y también de aquellos quienes constantemente acompañaron esos trabajos que realizaban hacia el interior del país", expresó.

Testigo teme por su vida

Un vecino del "barrio Chiquito", y testigo sobre la desaparición del militar, comentó a Radio Monumental 1080 AM que este miércoles se reunió con la fiscala Raquel Vera, para pedir seguridad para su familia.

"No me tomó en serio y le quiero hacer responsable si algo le pasa a mi familia, ya que voluntariamente fuimos testigos. Recibimos amedrentamientos. Personas en una camioneta sin chapa estuvieron preguntado por mí y mi familia", expresó.

Lea más: Crece angustia de familiares de militar desaparecido en Asunción hace seis días

El hombre relató que escucharon un solo disparo y que pensaron que era un asalto. Luego vieron que se retiró del sitio el vehículo del militar y, posteriormente, acudieron al lugar por si esté una persona herida.

Comentó que llamó al Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional y que encontraron rastros de sangre.

"La camioneta grande (que escoltaba al militar) nosotros no vimos. Esas imágenes ya no corresponden a la zona de mi barrio. Nosotros no sabemos si es el militar el que estaba herido y al que le pasaron a la parte de atrás del vehículo", mencionó.

Nota relacionada: Hallan vehículo del militar desaparecido con manchas y un celular quemado

El testigo manifestó que tuvieron que buscarle a la Policía Nacional porque no llegaban y cuando llegaron, le comentaron lo sucedido, mostraron la supuesta sangre y el oficial les dijo que no parece sangre. El hombre pidió que investiguen porque habría una persona herida.

"A lo lejos le vimos a una persona alta, delgada, con quepis. La zona era muy oscura, no pudimos ver más. Hasta ahora no nos dio importancia (la Fiscalía). Nosotros estamos abandonados a nuestra suerte. Desde el sábado llegan vehículos a la zona y preguntan por mí. Ante cualquier cosa que nos pase, le hago responsable a la fiscala Raquel Vera", concluyó.

El caso

Ríos Cañete salió de la casa el pasado jueves a bordo del automóvil de la marca Volkswagen, modelo Gol, de color negro, con chapa AACV 234, para trabajar en la plataforma Bolt y, desde ese entonces, su familia no tiene novedades sobre su paradero.

El último viaje que realizó, según figura en la plataforma, es a las 23:05, en inmediaciones del taller ubicado sobre las calles doctor Luis Enrique Migone, zona de Trinidad, de Asunción.

Poco después de su desaparición, el automóvil de Ríos Cañete fue encontrado abandonado en las calles Rigoberto Caballero casi Santo Domingo, barrio Silvio Pettirossi de la capital. Detrás del vehículo fue encontrado un celular que estaba parcialmente quemado.