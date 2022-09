Inversión argentina ve a Paraguay como la "nueva tierra prometida"

“En Paraguay, 7 de cada 10 departamentos son comprados por argentinos. Estabilidad, baja presión tributaria y previsibilidad son resaltadas en su edición digital de ayer por el rotativo bonaerense, que califica el fenómeno de estabilidad macroeconómica y escenario ideal para el ámbito inmobiliario como “milagro guaraní”, informó la periodista Penélope Canonico en colaboración con el enviado especial Fernando de la Orden.

Ya son varias las publicaciones del país vecino que hacen hincapié en las posibilidades paraguayas para apostar por ladrillo, a sabiendas de que el retorno no tiene comparación respecto de las inversiones en la propia capital argentina. Por ejemplo, rentar un departamento en Asunción ofrece entre el 7% y el 9% de retorno sobre la inversión anual, mientras que en Argentina se maneja el 1% de ganancia, según detalla la publicación.

Los argentinos valoran la estabilidad, previsibilidad y cercanía con Buenos Aires y otras grandes ciudades argentinas; en tanto que otros factores, como inflación controlada, déficit fiscal bajo, tipo de cambio estable, baja presión tributaria y programas de estímulo a la inversión, configuran el escenario de un prolongado periodo de bonanza económica, de acuerdo con Clarín.

Se hace también referencia a que las propuestas son variadas, desde unidades económicas para la clase media hasta departamentos exclusivos de línea prémium. Según la fuente, el precio promedio por metro cuadrado en Asunción es de USD 1.300, mientras que en la capital argentina ronda los USD 2.275.

“La renta es en guaraníes, pero las operaciones de compraventa se hacen en dólares. La ecuación es la misma porque existe libertad cambiaria y, actualmente, el guaraní es una moneda estable que no perdió ceros a lo largo del tiempo”, sostiene el diario argentino.

Al tiempo de mencionar que un porcentaje cercano al 35% de las construcciones que ingresaron al mercado local en los últimos diez años corresponden a inversiones de nacionalidad argentina; el reporte indica que varios empresarios tienen alianzas estratégicas con grupos desarrolladores en Asunción.

9 por ciento puede llegar a ser el retorno de la inversión en departamentos, frente al 1% en Buenos Aires.

35 por ciento de las construcciones locales de la última década corresponden a inversiones de argentinos.

Desarrollos con fuertes capitales que bailan tango

Algunos de los emprendimientos con capitales argentinos son Paraguay Development, con sus edificios The One, The One DT, The Forest, The Top, The Tower, según cita Clarín. En el segmento corporativo, la desarrolladora Eydisa tiene los edificios Skypark I y II y Park Plaza. También está CDG Desarrollos, con su edificio Gala Dali ya entregado, y el We I y el We II, en el barrio Villa Morra.

También ABV, que construyó dos torres lujosas sobre Santa Teresa (Eminent Tower); Vitrium Capital, que va por su segunda torre (01 Mburucuyá y 01 SYNC), y Norwich, que va por su segunda torre en Encarnación (Vista Lago y Patrizier).

La publicación menciona que, en cuanto al perfil del inversor argentino en nuestro país, el abanico va desde pequeños inversores que adquieren unidades de precios menores a USD 200.000 a compradores de productos prémium.