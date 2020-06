Intendente de San Roque González admite violación de cuarentena

“Yo voy a ser sincero, supuestamente mi esposa tenía el virus, y yo mandé a hacer el análisis en un hospital privado y salió negativo después de cinco a seis días. También mandé a hacer a toda mi familia y todos salieron negativo. Mi esposa salió positivo, pero después le salió negativo”, dijo el intendente a radio Monumental 1080 AM.

El jefe comunal insistió en que su prueba y la de otros miembros de su familia salieron negativo, por lo que no cree que sea portador del coronavirus.

Embed Intendente de San Roque reconoce que violó cuarentena



"Yo violé la cuarentena, esa es la realidad. Supuestamente mi esposa dio positivo y nosotros no, ya dudo de todo esto, ya no creo, no puede ser así" intendente Óscar Alfonso.#AM1080 #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/whtyAGLZsJ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) June 17, 2020

Consultado acerca de la irresponsabilidad y de haber puesto en riesgo a otras autoridades, Alfonzo refirió que estuvo a más de tres metros de quienes fueron a entregar los kits. “Legalmente ya no creo que tenga el virus porque todo salió negativo”, expresó.

La SEN entregó este martes más de 18.000 kilos de alimentos al distrito de San Roque González de Santa Cruz, que se encuentra en cuarentena total con 64 casos de Covid-19.

El ministro de la SEN, Joaquín Roa, entregó las dos camionadas de kits de alimentos al intendente Óscar Alfonzo, en compañía del gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja.

Pidió certificado de alta

Por otra parte, el director de la Novena Región Sanitaria, el doctor Osmar Galeano, explicó que el intendente solicitó este martes, insistentemente, un certificado de resultado negativo –o de alta– a la dependencia, de manera a recibir los insumos alimenticios.

“Nos insistió mucho antes de la venida del ministro Joaquín Roa y nos dijo que se hizo el análisis en un centro privado, pero nosotros no certificamos nada”, aclaró Galeano a la misma emisora radial.

El médico comentó que el jefe comunal fue a visitarlo muy temprano y él le pidió volver a su casa a cumplir con la cuarentena.

“Ya después traté de comunicarle al ministro Roa sobre el caso, pero no me atendió, también le llamé al gobernador, pero no me atendió tampoco”, sostuvo Galeano.

Ante la situación, el fiscal Rodolfo Colmán dijo que investigará el caso y si amerita, imputará al jefe comunal.