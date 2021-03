Intendenta de Bella Vista analiza retirar candidatura tras atentado

Tras el percance, la política anunció que analizará seguir con su campaña política para una reelección al frente de la intendencia de Bella Vista Norte en las próximas internas municipales de junio.

“Todavía no me puse a pensar bien, pero si mis adversarios ven una manera de sacarme de la arena política a través de este tipo de accidentes, no vale la pena. Yo no veo la política así”, dijo la intendenta en contacto con Monumental 1080 AM.

Lea más: Atentado a intendenta de Bella Vista tiene trasfondo político, presume policía

La funcionaria comentó que últimamente en la zona se instalaron los ataques y tiroteos para operar en política, por lo que analizará su situación con sus familiares.

“Lastimosamente quieren sacarnos con tiroteos y esto no puede ser. Esto tiene que ser limpio, con los votos de la gente, con las propuestas y con el trabajo que uno ofrece”, expresó Argüello.

La jefa municipal también mencionó que presume que gente vinculada al narcotráfico y al contrabando estuvo detrás del ataque que sufrió.

“Sabemos que existe el narcotráfico y el contrabando en la frontera, pero yo nunca interferí en este tipo de trabajos, porque están las instituciones encargadas de eso. Creo que porque no estoy en este tipo de actividades es que molesta y ellos quieren a alguien que les respalde”, añadió.

Nota relacionada: Intendenta de Bella Vista Norte sufre atentado

Argüello refirió que cree que sus adversarios son los responsables y no descarta que puedan ser personas vinculadas al Partido Liberal.

Visita de Mario Abdo

Durante la mañana de este lunes, la intendenta recibió la visita del presidente Mario Abdo Benítez, quien fue hasta el sanatorio donde se encuentra internada para conocer sobre su salud.

Argüello Rojas se encuentra hospitalizada en el sanatorio Viva Vida, en recuperación y observación tras el atentado que recibió.

Por otra parte, el mandatario también visitó a los familiares del diputado Robert Acevedo, quien falleció por un cuadro de Covid-19 la semana pasada.

Visita Mario Abdo a familiares de Robert Acevedo Mario Abdo visitó a la viuda del diputado Robert Acevedo, la señora Zulma Icasatti, concejala municipal de Pedro Juan Caballero. Foto: Marciano Candia.

En la actividad también estuvieron los hermanos del legislador fallecido Ronald y José Carlos Acevedo.