Insultos entre multibancada y ANR en torno a denuncias

Entre gritos y agravios se desarrolló el tratamiento de un proyecto de declaración presentado por la bancada liberal efrainista de la Cámara de Diputados para pronunciarse en contra de la suba de precios en los supermercados.

Tanto Eusebio Alvarenga como Sergio Rojas denunciaron el remarque de precios de productos de la canasta básica. Lo que fue apoyado por la mayoría. El colorado Colym Soroka pidió que sea agregado también el abuso en el sector cárnico, alegando que dueños de frigoríficos reciben sus productos al menor precio, pero en las góndolas están más altos. La discusión se caldeó cuando el diputado por Patria Querida Sebastián García pidió que sea añadida también una declaración contra las compras sobrefacturadas por parte de entes estatales, en referencia a Dinac y Petropar. “Quiero incluir la angurria de los proveedores del Estado que son amigos del poder de turno, que están remarcando precios a conveniencia, proveedores amigos de ministros, y sacan provecho de todos porque esto es fruto de impuestos, de la canilla que se abrió con la Ley de Emergencia”, sentenció. El legislador de la multibancada, que fue uno de los denunciantes de los casos de sobrefacturación, señaló que las empresas de maletín se benefician con adjudicaciones directas. La diputada del Encuentro Nacional Kattya González pidió que la indignación vaya también hacia compras públicas, ya que los USD 1.600 deben ser bien utilizados. Criticó que no funciona el “caiga quien caiga”, por lo que se vieron obligados a denunciar. “Esperamos que colegas colorados también se indignen como lo hacen con el sector privado”, apuntó. Fue entonces que el colorado Ever Noguera manifestó que el empresario angurriento se enriquece y hace al país más desigual, y rechazó que se incluyan las compras públicas en el mismo proyecto. “Es meternos a todos en la misma bolsa, porque muchos de los diputados no compartimos la payasada que hicieron en el aeropuerto, no podemos meter en la resolución el circo que hicieron, no tuvieron oportunidad de salir en medios por eso hicieron esa payasada. Denuncias infundadas que hicieron contra el Ministerio de Salud. Es terrorismo de Estado”, acusó. Entonces el cartista Basilio Núñez afirmó que hay indignación selectiva argumentando que la multibancada no respeta y que hace caso omiso a una supuesta compra de barbijos sobrefacturados en la Municipalidad de Ciudad del Este. Se mostró ofendido por las expresiones de González sobre el Partido Colorado. Rocío Vallejo, de Patria Querida, lamentó el tono del debate y cuestionó que se llame terrorismo a una denuncia bien fundada, contra un robo al pueblo. “No es payasada, no es circo, no es selectivo, cada uno puede hacer la denuncia que se le antoja”, agregó. Sebastián Villarejo, también del PPQ, dijo que se sorprendió porque no hay apoyo a incluir las compras públicas e indicó que comprar agua tónica en crisis sí es terrorismo de Estado, aludiendo a Patricia Samudio. El proyecto finalmente se aprobó con ambos criterios, luego de que Bachi Núñez pidiera cuarto intermedio de una hora para calmar los ánimos, debido a los continuos agravios.



No compartimos la payasada que hicieron en el Aeropuerto. Terrorismo de Estado. Éver Noguera, diputado colorado.



Terrorismo son los privilegios y contratar empresas de maletín para los clanes familiares. Kattya González, diputada del PEN.



Empresarios están solucionando los problemas del Gobierno porque van a pagar salarios. Celeste Amarilla, diputada liberal.









Fuerte confrontación entre Celeste Amarilla y Nano Galaverna

La diputada liberal Celeste Amarilla se ofuscó cuando escuchó algunas críticas fuera de micrófono del diputado colorado Juan Carlos Nano Galaverna.

“A mí respetame Nano Galaverna. Pendejo maleducado, en mi casa se escondió tu papá cuando tenía miedo de la policía de Stroessner, se le dio cama, comida y cigarrillos, y de mi plata se pagó más de una vez. Después le llevamos escondido a Clorinda donde se autoexilió, a diferencia de mi padre, mi hermano y mi esposo que han enfrentado la cárcel y las torturas con coraje y dignidad. No me busques pendejo. Si querés salir en la tele hacé algo. Que tu papá te escriba un tema para cada sesión y vení a leer por lo menos. Pegale a Bachi Núñez, tragá tu tapabocas, hacé algo, ya que no sabés ni figuretear. No le llegás ni a los talones a tu papá y cualquiera te pasa por encima. Conmigo ni podés competir, ridículo”, escribió en redes luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, haya ordenado que le apaguen el micrófono durante el debate.

Después se lanzó en contra de su colega liberal Carlos Portillo, de quien dijo que debe ir a la cárcel. El diputado le respondió que demuestre cuánto dinero tocó y negó haber negociado con recursos del Estado. Pidió ser respetado.

Ramón Romero Roa también pidió que no se hable en ese tono y que se eviten excesos y ofensas hacia los partidos.

Amarilla también defendió al sector empresarial alegando que paga salarios a ciudadanos paraguayos.